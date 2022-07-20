中租基金平台週年慶重磅出擊，新戶一口氣拿29張優惠券

深耕台灣20年的中租投顧週年慶，祭出來店禮、開戶禮、申購禮及滿額禮的「優惠四重奏」，新戶原本就有９張終身0手續費優惠券，八月底前適逢中租基金平台的「中租20、好四成雙」週年慶活動，再加碼20張，包含單筆申購、定期定額申購、母子鎖利GO三種投資方式的優惠券應有盡有；活動期間還可到活動網站登記來店禮加贈紅利點數200點折抵手續費用，大手筆吸引新客，為力行推廣全民理財運動下足重本。

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，今年進入升息通膨年，市場震盪修正對空手者來說，反倒是進場佈局的好時機，新手投資人可趁「中租基金平台」週年慶期間申辦開戶，即享有最高29張0 手續費優惠券的開戶禮；若是投資老手想在修正之際逢低加碼配置，中租基金平台也推出全站不限基金全面0手續費的優惠，不論是要單筆分批或定期定額扣款、或是想運用自動循環投資的母子鎖利GO通通免手續費，扣款每滿新台幣20萬元再加贈紅利200點，滿額禮最高可領2000點，全面助攻投資人以零成本重新分配基金資產。

「中租基金平台」近年致力於開創多元化及創新服務，去年甫推出全台唯一可跨品牌投資的母子基金投資方式「母子鎖利GO」，今年七月再推全新會員權益制度，規劃金級、銀級、銅級及一般會員的分級回饋方案，提供資產管理、尊榮理財及數位理財的差異化服務，更貼心考量家庭理財常態，通常上有高堂、下有子女的夾心族普遍都是主導投資的核心人物，故「中租基金平台」會員分級，連同直系二親等內的家族財富資產一併計算，為業界首創家族式的會員制度；為了照顧會員的財富人生，更攜手中租企業旗下友好公司異業合作，提供VIP獨家好康福利如：星級法餐用餐贈好禮、成旅線上訂房或晶贊美饌購物折扣，及總裁牛肉麵用餐折扣等，將理財服務結合樂活，推廣「全民理財運動」之餘，也貫徹財富自主的樂活人生。

【中租20、好四成雙週年慶活動】

活動期間：2022/7/1~2022/8/31

圖／中租證券投資顧問股份有限公司 提供

＊活動詳細辦法請至中租基金平台活動網站 https://lihi1.cc/NYx7o 查詢。