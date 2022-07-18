全球首條寧靜步道 呈現翠峰湖原貌

在泰雅族悠揚的歌聲中，全球首條寧靜步道落成！太平山翠峰湖環山步道坐落於宜蘭縣太平山國家公園，四週森林蓊鬱，並被厚厚的苔癬覆蓋，發揮天然的吸音功能，平時最低音量僅25分貝。林務局局長林華欽表示，在地小人稠的島嶼上，能有全球首條寧靜步道，別具意義，並呼籲民眾走入自然時，應將人為的干擾降到最低。

泰雅族的表演者穿著，紅白相間的傳統服飾，各式樂器上也佈滿的原住民文化紋飾。嘹亮的歌聲充斥著整個記者會，與悠揚的笛聲交織成章，表演者更用泰雅族語說到，「山羌、山羊、鹿與黑熊的聲音，在山林中迴盪，生生世世不斷綿延。」

第一條寧靜步道

翠峰湖環山步道為全球第一條由世界組織「國際寧靜公園」認證的寧靜步道，更是未來無數寧靜步道的起點。翠峰湖環山步道全長3.95公里，環繞台灣最大的高山湖泊──翠峰湖，能近距離享受湖光水色。

林務局局長林華慶表示，如果這條步道出現在阿拉斯加或西藏，大家都不會覺得有什麼違和感，但在一個地狹人稠的小島上，能夠有全球首條寧靜步道，別具意義。





環山步道有觀湖平台，讓民眾飽覽翠湖倒影。（羅東林管局提供）

謙卑地尊重自然

他強調，「寧靜不是死寂」，而是呈現不同的季節與時期的蟲鳴鳥叫，更能呈現原生自然環境的狀況。林華慶表示，民眾走向自然山林時，往往會帶來光害與噪音，應將人為的干擾降到最低，甚至是零，才能將生態真正的保留下來。

在太平山國家公園進行聲景調查的野地錄音師范欽慧表示，「大家都說十年練出一把劍，但我們是十年走出一條路」。她分享道，在調查時卻遇到一隻野生的山羊，當時山羊也一定意識到她的存在，卻沒有驚動到山羊，「只要人類能夠對自然有足夠的謙卑，自然就會給我們不一樣的應許。」





野地錄音師范欽慧（右）表示，「只要人類能夠對自然有足夠的謙卑，自然就會給我們不一樣的應許。」（Photo by簡嘉佑／台灣醒報）

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