實踐校園新美學 中市提報6所校舍工程角逐國家卓越建設獎

文／ 臺中市政府 提供

台中是年輕創意城市，市長盧秀燕力推校園建築美學，市府教育局以創新手法規劃校園建築，109、110年連續兩年獲得4座國家卓越建設「金質獎」，今年再提報6所校舍工程競逐國家卓越建設獎，展現實踐校園建築美學的具體成果。

教育局長楊振昇表示，盧市長力推校園建築美學，因為具有特色與創意的校園建築，結合自然、藝術、人文與環境生態，是教育場域、也是都市呼吸空間，更注入現代美學及生態綠能，成為師生的學習樂園，也成為地標、城市亮點甚至是打卡景點。

南陽國小老舊校舍工程獲2020年國家卓越建設獎。 圖／臺中市政府 提供
南陽國小老舊校舍工程獲2020年國家卓越建設獎。 圖／臺中市政府 提供

楊局長指出，為實踐校園建築美學，教育局於109年首次嘗試參加「國家卓越建設獎」的「最佳規劃設計類」競賽，初試啼聲就以南陽國小及廍子國小工程抱回2座最佳規劃設計類「金質獎」、東海國小工程獲得最佳規劃設計類「優質獎」。110年再以清水國小、西苑高中校園工程，獲得最佳規劃設計類「金質獎」，重塑台中校園新美學。

西苑高中校舍工程獲2021年國家卓越建設獎。 圖／臺中市政府 提供
西苑高中校舍工程獲2021年國家卓越建設獎。 圖／臺中市政府 提供

楊局長說，近幾年教育局在校園規劃設計有很明顯突破，透過繽紛色彩、開放綠帶及優美曲線，營造良好的校園環境，也以綠化、美學結合周邊環境，讓師生在活潑有朝氣的空間學習，進而塑造台中城市印象。在累積經驗和實力之後，今年教育局有備而來，一口氣提報6所校舍工程，競逐國家卓越建設獎最佳規劃設計類，預計8 月下旬揭曉得獎名單。

教育局說明，今年台中6所參加競賽的校園設計案包括「廍子國小第2期校舍工程」，其設計延續第1期以種子萌芽、生長為構想，展現綠意盎然的活力；「大雅國小公共化幼兒園園舍」則以基本幾何形體做為建築物造型，加強幼兒對形狀認知的發展與聯想；「梧棲區中正國小幼兒園園舍」以獨特量體及優美天際線創造自明性，並結合景觀與遊戲區，讓幼兒體驗四季變化。

廍子國小校舍工程獲2020年國家卓越建設獎。 圖／臺中市政府 提供
廍子國小校舍工程獲2020年國家卓越建設獎。 圖／臺中市政府 提供

另外，「梧南國小第2期校舍工程」則是接續第1期以海洋教育為主題的規劃，如聳立於海邊的燈塔，於寬闊無垠的學海引領著正確方向；「清水國中行健樓老舊校舍拆除重建工程」融合在地農田意象與溼地晚霞，營造生活環境與校園的情感認同；「樹德國小新設校工程」則融入藍天綠樹好水，讓孩童與自然多一點互動。

清水國小老舊校舍工程獲2021年國家卓越建設獎。 圖／臺中市政府 提供
清水國小老舊校舍工程獲2021年國家卓越建設獎。 圖／臺中市政府 提供

(臺中市政府 廣告)

建築 教育局 幼兒園

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