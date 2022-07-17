四接東移爭議 林右昌：非零合遊戲 轉型討論都是正面的

台電推動興建「四接」提出東移方案，引發基隆港安全及「塞港」疑慮。基隆市長林右昌今天表示，協和發電廠轉型、能源轉型是大家的共識，關鍵在怎麼樣尋找出一個最可行，可以符合各方要求的方案，過程中任何討論都是正面的。

台電計畫在基隆協和電廠外填海造地，興建國內第四座天然氣接收站，本月7日在環評審查會提出東移400公尺新方案中，填海造地範圍從海堤外轉到堤內，有船務代理業者擔心「基隆港要滅港了」，預料除有塞港危機，鄰近港區、住家等也有潛在安全風險。

林右昌今晚到海洋廣場參加「西秦盛典」時說，有關於協和發電廠的轉型、能源的轉型是大家的共識，也就是協和從燃重油的機組轉型為燃天然氣，這是大家長久以來一致的共識。至於轉型過程中有多種方案的討論，都是正面的，而且應該是肯定的。各方有不一同的意見，應該更務實的討論。

林說，站在市政府的立場，不管是環境還是港口的營運都是重要的，也是市政府一再的堅持跟主張。在兼顧環保，兼顧發電的需要，還有整個基隆市港原本營運的需求，最後應該找出一個大家共同能夠接受的方案。