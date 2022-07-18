珍愛每個孩子！ 中市輔導中輟生成效六都第一

文／ 臺中市政府 提供

台中市政府教育局全力推展中輟復學輔導工作，國中小學生的中輟率明顯降低，109學年度成效居六都之冠；今年還有經輔導的中輟生復學後考上知名國立大學。教育局長楊振昇說，市長盧秀燕強調每個孩子都是寶，包括中輟生也該被照顧，市府為提供中輟生多元教育與個別關懷，設置合作式中途班-創路學園及善水國中小，招收因家庭功能不彰導致中輟的孩子，完善中介教育環境。

珍愛每個孩子—中市輔導中輟生成效六都第一。 圖／臺中市政府 提供
珍愛每個孩子—中市輔導中輟生成效六都第一。 圖／臺中市政府 提供

楊局長指出，市府輔導中輟生成效逐年提升，中輟生人數逐年減少，107學年度320人，占0.14%，排名六都第三；108學年度247人，占0.11%，六都第二；109學年度191人，占0.08%，成效居六都第一。復學率107學年度262人，占82.08%，排名六都第五；108學年度212人，占86.24%，六都第五；109學年度172人，占90.05%，提升到六都第三。

「經輔導的中輟生也能有好前程！」楊局長舉例說明，現年17歲的宣宣，在國中時因手機成癮造成日夜顛倒、長期作息不定且親子關係衝突，成為學校輔導室的常客，最後輟學，甚至拒學。後來宣宣進入創路學園，一開始十分拒絕生活教育、自暴自棄，但在學園的個別輔導及補救教學與關懷下，順利復學，今年甚至考上知名國立大學。

另外，自小父母離異，由祖父母帶大的小禎，缺乏自信，經常與朋友夜不歸宿成為中輟生，國中一年級時進入創路學園，她原本數學只有小學三年級程度，所有學科皆是丁等，在學園一對一補助教學後，開始願意學習，之後復學，今年順利拿到畢業證書，還代表畢業生致謝詞，她說，「謝謝創路學園，否則我可能進入少年觀護所了。」

創路學園長張浙舟表示，許多因為家庭功能不彰或交友不慎導致中輟、拒學的孩子，其實只是缺乏愛與陪伴，或是無法在學習中獲得成就感，創路學園的老師提供一對一補助教學並舉辦多樣戶外活動等，陪伴這些孩子成長，過程雖然辛苦，但看見他們復學找到夢想，一切都值得。

(臺中市政府 廣告)

相關新聞

四接東移爭議 林右昌：非零合遊戲 轉型討論都是正面的

台電推動興建「四接」提出東移方案，引發基隆港安全及「塞港」疑慮。基隆市長林右昌今天表示，協和發電廠轉型、能源轉型是大家的...

生物與製藥權威田蔚城博士 今中午病逝北榮

我國生物與製藥權威、田蔚城博士於今天（7月17日）中午12時40分病逝於台北榮民總醫院，享年85歲，他一生熱心為台灣生技...

民眾被詐騙簡訊「有急事找你」轟炸 立委：個資外流 政府該查

近來許多民眾手機或LINE收到大量來歷不明簡訊，諸如股票投資、線上理財，有的是保險、賭博網站等，令人不堪其擾。國民黨立委...

午間快報／台灣高溫炎熱無颱風 專家示警：本周進入珊瑚白化警戒

．中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫示警，台灣若持續高溫炎熱，且沒有颱風，珊瑚暴露於紫外線與乾涸風險增加，墾丁等南部地區本周將進入美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）所預測的珊瑚白化1級警戒，估計7月底前全台珊瑚礁將進入1級警戒；8月中到9月珊瑚恐將開始白化。...

願景／前進格陵蘭 全球捎來2千卡片

台灣長期關心永續議題的ＥＳＧ企業歐萊德與聯合報、願景工程基金會組成「解凍格陵蘭」採訪團，昨出發前往格陵蘭，受到多個全球組織關注，包括全球再生能源倡議行動RE100在內的國際單位、企業或個人，近日共寄來兩千封手寫卡片到台灣，祝福此行順利成功。

願景／解凍格陵蘭 共同關注全球暖化

長年遭冰雪覆蓋的格陵蘭冰蓋頂峰去年八月降下史上第一場雨，揭示全球暖化現象已侵襲至北極，為人類敲響氣候變遷的警鐘。全球第一個零碳美妝企業歐萊德與聯合報、願景工程基金會組成「解凍格陵蘭」採訪團，昨正式啟程前往格陵蘭…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。