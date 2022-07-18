台中市政府教育局全力推展中輟復學輔導工作，國中小學生的中輟率明顯降低，109學年度成效居六都之冠；今年還有經輔導的中輟生復學後考上知名國立大學。教育局長楊振昇說，市長盧秀燕強調每個孩子都是寶，包括中輟生也該被照顧，市府為提供中輟生多元教育與個別關懷，設置合作式中途班-創路學園及善水國中小，招收因家庭功能不彰導致中輟的孩子，完善中介教育環境。

珍愛每個孩子—中市輔導中輟生成效六都第一。 圖／臺中市政府 提供

楊局長指出，市府輔導中輟生成效逐年提升，中輟生人數逐年減少，107學年度320人，占0.14%，排名六都第三；108學年度247人，占0.11%，六都第二；109學年度191人，占0.08%，成效居六都第一。復學率107學年度262人，占82.08%，排名六都第五；108學年度212人，占86.24%，六都第五；109學年度172人，占90.05%，提升到六都第三。

「經輔導的中輟生也能有好前程！」楊局長舉例說明，現年17歲的宣宣，在國中時因手機成癮造成日夜顛倒、長期作息不定且親子關係衝突，成為學校輔導室的常客，最後輟學，甚至拒學。後來宣宣進入創路學園，一開始十分拒絕生活教育、自暴自棄，但在學園的個別輔導及補救教學與關懷下，順利復學，今年甚至考上知名國立大學。

另外，自小父母離異，由祖父母帶大的小禎，缺乏自信，經常與朋友夜不歸宿成為中輟生，國中一年級時進入創路學園，她原本數學只有小學三年級程度，所有學科皆是丁等，在學園一對一補助教學後，開始願意學習，之後復學，今年順利拿到畢業證書，還代表畢業生致謝詞，她說，「謝謝創路學園，否則我可能進入少年觀護所了。」

創路學園長張浙舟表示，許多因為家庭功能不彰或交友不慎導致中輟、拒學的孩子，其實只是缺乏愛與陪伴，或是無法在學習中獲得成就感，創路學園的老師提供一對一補助教學並舉辦多樣戶外活動等，陪伴這些孩子成長，過程雖然辛苦，但看見他們復學找到夢想，一切都值得。

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