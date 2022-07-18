味全龍迷回家囉！ 新竹棒球場週末熱鬧開幕

新竹市立棒球場回歸倒數，將於7月22日到24日展開味全龍主場三連戰！開幕期間除了演唱會，還有親子跑壘大賽、假日市集等系列活動，熱烈迎接球迷「回娘家」。另外，球場內部由味全龍球團進駐經營，打造商店街以及特色打卡點，預料將吸引各地棒球迷到竹市朝聖。

▲新竹市立棒球場將於7月22日到24日展開味全龍主場三連戰。期間除了演唱會，還有親子跑壘大賽、假日市集等系列活動。 圖／味全龍球團 提供

定位「新竹孩子的主場」 推出親子同樂設施

味全龍今年起正式進駐新竹棒球場，球團將球場定位為「新竹孩子們的主場」，以家庭親子為主題，推出全新球場設施、服務與主題活動，希望邀請「迷你龍」到新竹球場同樂，感受新竹市的年輕與活力。

▲味全龍球團將新竹棒球場定位為「新竹孩子們的主場」，推出全新球場設施、服務與主題活動。 圖／味全龍球團 提供

首創外野牛棚 近距離看球星暖身

嶄新的棒球場有五大特點，包括首座棒球場規畫地下停車場、首創智慧調撥停車，可依賽事規模調撥汽車格為機車格；地下室頂板結構採無梁板設計，停車空間無壓迫感；球場設置6支高桅桿燈，全台唯一均採用LED燈具並規畫智能控管，依場內活動形式控管燈具開啟數量達到節能效果。

味全龍球團也在新竹球場外野搭建全國首座「外野牛棚」，讓球迷近距離一睹球星練習及登場英姿；新設全台第三大面的球場LED全彩大螢幕，搭配電子螢幕計分板，提升球迷觀賞體驗。

▲新竹球場外野搭建全國首座「外野牛棚」，讓球迷近距離一睹球星練習及登場英姿。 圖／新竹市政府 提供

內野家庭席 近距離感受本壘板纏鬥、啦啦隊熱舞

味全龍球團表示，在球場設施方面，為提供家庭球迷更舒適的觀賽環境，特別在內野增設「家庭席」 ，家庭席採獨立半開放式包廂，擁有全台距離本壘後方最近的家庭席視野，更可直接欣賞到一、三壘側小熱區的啦啦隊表演。家庭席共分為5人席及10人席兩種包廂，以包廂為單位販售，每個包廂均設有休憩沙發及餐桌椅，並享有飲料零食招待服務。

▲新竹市立棒球場為提供家庭球迷更舒適的觀賽環境，特別在內野增設「家庭席」。 圖／新竹市政府 提供

開幕戰「威弟小夥伴主題日」 入場拿限定拍拍扇

此外，7月22日至7月24日開幕戰，連續三天都將推出深受親子球迷喜愛的「威弟小夥伴親子主題日」，包含親子闖關DIY、迷你棒球體驗、兒童說故事劇場等周邊活動，場中亦規畫親子跑壘大賽、大螢幕卡通CAM等互動橋段，入場時也能拿到新竹開幕戰限定拍拍扇。

動力火車、阿爆 熱情開唱點燃歡樂週末

22日開幕首戰將邀請重量級開球嘉賓及在地老將黃清文等選手到場，感受全新球場和精彩賽事。賽前除有味全龍隊球星見面會，新竹女中「沂風儀隊」也將帶來精湛表演，為賽事揭幕。23日下午則有YOYO家族動跳秀、網紅妞妞開球，而為慶祝主場開賽首個週末，市府特別邀請藝人動力火車、阿爆在賽後現身啦啦隊平台，熱情開唱。

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