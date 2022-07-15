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你打疫苗了沒？ 健保TOCC查詢系統增列疫苗接種紀錄

聯合報／ 記者沈能元許政榆陳雨鑫／台北即時報導
莊人祥說，健保署於健保TOCC查詢系統提示視窗，顯示全國民眾於境內接種疫苗紀錄。圖／指揮中心提供
莊人祥說，健保署於健保TOCC查詢系統提示視窗，顯示全國民眾於境內接種疫苗紀錄。圖／指揮中心提供

國內新冠疫情持續，國際Omicron新型變異株繼續發生，對社區造成威脅。指揮中心表示，疫苗接種是避免染疫及降低感染重症、住院或死亡最有效的方法。健保署與疾管署、資訊處合作，6月24日起於健保醫療資訊雲端查詢系統，於各查詢管道的TOCC查詢視窗顯示「個案新冠疫苗接種紀錄」。

指揮中心發言人莊人祥說，為利醫事人員快速辨識就診病患，是否已完整接種新冠疫苗，鼓勵未完整接種民眾盡速接種，提供民眾後續接種建議或安排接種事宜，健保署於健保TOCC查詢系統提示視窗，顯示全國民眾於境內接種疫苗紀錄，包含各劑別的「接種日期」及「疫苗廠牌」，供醫事人員參考，但不包含民眾於境外接種疫苗資料。

指揮中心指出，民眾可至「COVID-19疫苗接種院所」網頁，運用各地方政府衛生局提供之「COVID-19疫苗接種院所資訊」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，或參考各縣市衛生局網頁彙整之合約醫療院所接種資訊，挑選方便的接種地點就近接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種新冠疫苗時，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，如為接種第2劑或追加劑疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並向醫護人員說明過往疫苗接種史，以利醫師評估。

如近期身體狀況或慢性病情不穩定，請於身體狀況較穩定後再前往接種，接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫釐清原因。

新冠疫苗 健保卡 COVID-19

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