雲林今+700 增2名8旬長者死亡確診
雲林縣今天新增700例本土確診個案，以斗六市121例為多，其次虎尾鎮104例，其他18鄉鎮有10至66例，其中男性328人、女性372人，年齡最小未滿1歲，最年長95歲，608人沒有症狀，92人分別有咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀。
雲林縣今天新增2例死亡確診個案，衛生局表示，分別是1名男性、1名女性，年齡介於80歲至90多歲間，分別有癌症、高血壓、糖尿病等慢性病史，其中1人完整接種疫苗，另1人未曾接種過疫苗，死亡日期介於7月3日至9日，今由疾管署判定公告。
衛生局表示，雲林縣本土累計確診數7萬5181例，其中217例死亡，經分析，30至39歲1萬2156人占比約16.2%最多，40至49歲1萬1907人佔比約15.8%次多，65歲以上長者1萬734人占比約14.3%；另0至12歲兒童確診個案，國小6至12歲6247人約占8.3%，學齡前3至6歲2836人約占3.8%，小於3歲2260 人約占3%。
衛生局指出，縣內18歲以上Novavax疫苗本月8日開打，累計至今已有712人完成接種，5至11歲兒童 COVID-19疫苗第1劑已有3萬1039人接種，第2劑已有1萬9608人接種，目前未接獲接種疫苗後不良反應通報。
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