影／政府聲援烏克蘭 環團控：仍有企業買俄煤

中部環保團體今天前往台中港碼頭抗議，一艘載有9萬噸俄羅斯煤炭的船隻FPMC105坐落在鄰近台電中火的區位。環團控此舉與金援普丁無異，請政府不要玩一邊聲援烏克蘭，一邊金援俄羅斯的兩面手法。台灣健康空氣行動聯盟獲得俄煤船運緊急情報，8-9餘萬噸位的兩艘大型散貨煤船(bulk carrier)，皆由俄羅斯太平洋岸的瓦尼諾港(Vanino)分別滿載貨品，從該港區的Daltransugol煤炭接收站出口，且在日前分別抵達台灣海域，國際盼台灣公民社會出手及時阻擋，總計可能超過15億台幣。環團指控，這樣的行為等於變相金援普丁的血腥殺戮煤炭。

台灣健康行動聯盟研究員趙慧琳指出，台灣仍有企業大量採購俄羅斯煤炭，就聲援烏克蘭人道立場，應該與國際同步，對俄羅斯實施經濟制裁，經濟部次長應查明清楚是誰採購的，並要求將所有採購的煤炭退回俄羅斯。 環團控烏俄交戰之際，台灣仍不斷向俄羅斯採購煤炭。記者黃仲裕／攝影