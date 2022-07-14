雲林兒童防疫打團體戰 這項首創讓衛福部也驚豔

為因應 COVID-19 兒童確診患者增加，雲林縣府啟動「守護雲林ㄟ寶貝囝-雲林 COVID-19 兒童安心照護方案」，與社團法人雲林縣醫師公會、6大專責醫院及基層診所合作，由醫療院所主動進行關懷、診療等服務，讓兒童確診患者獲得最妥適的照顧，同時也儲備重症者醫療量能，用心守護咱雲林ㄟ寶貝囝仔。

在雲林縣政府協調下，已整合雲林6大專責醫院訂定分流機制，並相互合作形成「安心雲林e院聯防」機制。（由左至右分別是：台大醫院雲林分院馬惠明副院長、台大醫院雲林分院小兒部主治醫師洪錫全醫師、雲林縣張麗善縣長、台大醫院雲林分院黃瑞仁院長）。 圖／雲林縣政府 提供

在國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院的協助之下，雲林縣開發了全國首創「COVID-19智慧e化派案個管平台」，雲林縣衛生局藉由法定傳染病個案通報系統介接資料並上傳平台派案至各級醫療院所，由醫師判斷評估確診者是否須住院、收治於集中檢疫所，或可轉為居家照護，加速評估流程並優化輕重症派案程序，以落實輕重症分流收治，並在縣府協調下，已整合雲林6大專責醫院訂定分流機制，並相互合作形成「安心雲林e院聯防」。

雲林縣政府攜手轄內醫療機構，建立全縣6星遠距共照醫療、6星服務。 圖／雲林縣政府 提供

此外，透過「安心雲林e院聯防」的基礎，延伸至小兒重症的照護，建立「安心雲林e院聯防--兒科急診6星遠距共照服務」，以COVID兒童急重症遠距醫療照護網（COVID Kids-NET），由臺大醫院雲林分院的小兒科重症團隊當全雲林醫院的後盾為其他5家專責醫院急診提供急重症視訊諮詢照會服務，解決第一線急診醫師與家長的焦慮並讓後送專責病房收治的流程更順暢，建立全縣6星遠距共照醫療、6星服務。

雲林縣長張麗善表示，全台目前執業兒科專科醫師計有近3,800位，執業於雲林縣的兒科專科醫師卻僅有70位，雖兒科照護資源及量能較為不足，但雲林縣在各專責醫院及兒科診所的通力合作下，仍在最短的時間內完成整備！除了建立e化管理智能照護-全國首創COVID-19智慧e化派案個管平台、確診兒科家庭醫師照護模式-基層幼兒專責分級醫療、安心雲林e院聯防-兒科急診6星遠距共照服務，還有建立重症兒童照護專責-強化兒童確診重症分流收治，讓兒童獲得最及時、專業的醫療評估及處置，並保全醫療量能給因各類疾病有就醫需求的民眾。

衛福部政務次長石崇良表示，在醫療資源相對不足的雲林，透過智慧科技創新醫療模式，能藉由科技縮短城鄉差距，提升醫療普及率，結合雲林縣6大專責醫院及基層診所，提出區域聯防，整合醫療資源，透過COVID-19智慧e化派案平台能夠快速派案，及時提供照護，對於雲林孩童多了一層保護。

雲林縣更透過社團法人雲林縣醫師公會的協助，邀集縣內提供兒科服務的基層診所醫師加入COVID-19照護平台，目前共有64家診所加入，其中有15家為幼兒專責診所，由專業且熟悉的家庭醫師提供兒童確診個案居家照護，讓家長可以在第一時間先找熟悉的家庭醫師或基層診所看診，除了可以落實分級醫療，更可緩解家長緊張及提供最貼近需求的照護，即時獲得醫療照護，成為學童防疫的最強後盾。

為守護雲林學童，雲林縣政府大力推動兒童安心照護方案，成為雲林囝仔最強後盾。 圖／雲林縣政府 提供

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