【即時短評】打蛇要打七吋 不痛不癢反助長氣焰

台南市多年來從爐渣、底渣、玻璃纖維倒建築廢棄物亂倒、亂填不斷上演，有些已事過多年，汙染還在，沒有移除，看在不法者眼裡，當然更得寸進尺，助長氣焰。找出問題癥結，提出對策，才是根本之道。

300多個變異點即使會勘後都被認為違規清倒廢棄物，判定不符合農用，但依區域計畫法及都市計畫法，也只罰6至30萬元，並且一般都罰最輕的6萬元。台南社大環境小組副研究員林政翰說，依目前建築物處理費的行情，1公噸約8千元來算，只要埋個幾車次就回本了。

市議員許又仁直指問題核心，目前所見以亂倒建築混合物最多，依規定建築混合物要篩分可回收及不可回收，不可回收就要進焚化爐，但因台南處理事業廢棄物的量能不足，給環保清運業者的額度有限制，清運業者基於生存只好提高清運價格，加上可回收的土石磚塊送土資場也要收錢，有人為了省錢就亂倒。

要遏阻亂倒，不讓台南成為廢棄物的天堂，除了制度面要拿出對策，執行面更不能輕忽。環團認為市府在稽查上總慢了半拍，以柳營八老爺段魚塭遭填埋、亂倒廢棄物，也是環團舉發再先，環保局稽查在後。雖然官方人力有限，民力無窮，許多不法賴民眾檢舉，但難免被認為是推諉之詞。

雖然台南環檢警聯盟是國內最早建立的統合式打擊環保犯罪的模式，但從事業廢棄物處理量能不足、罰款過低，打不中偷倒者要害來看，市府應統合力量，從拆屋到進土資場，以至回收物和非回收物，乃至回收物做成再生粒料等都要確實追蹤管制，才能發揮效用。