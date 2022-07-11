後安倍時代 學者：台日關係不至變動

「台日關係不至於變化！」日本前首相安倍晉三於8日遇襲，送醫後不治身亡。國安會前副祕書長楊永明分析說，安倍派勢力的影響雖將因此減弱，使首相岸田文雄派系經濟務實的走向更鮮明，包括保持與中國的經貿關係、外交上以「親美」為主軸。而台日關係因有深厚的民間基礎，且多在社會經濟的層面進行交流，不致有太大變化。

楊永明教授對美日安保、日本外交政策與台日關係都有深入的研析，曾號召有志一同的學者於2007年成立「國際關係學會」，提攜年輕學者進入東亞、國際與台灣關係的研究，更推動台日交流，曾獲日本世界和平研究所的「中曾根康弘獎」。

安倍挺台立場鮮明

據了解，安倍晉三出身政治世家，更是日本史上執政時間最久的領導人。他在任期間，推出「安倍三箭」、「觀光立國」政策，改善日本的經濟狀況。而他更為台灣人所知的是，他鮮明的挺台立場，曾表示「台灣有事，就是日本有事」，更呼籲美國必須明確表示捍衛台灣的立場。

楊永明列舉安倍執政時間的重要影響說，第一「安倍經濟」，儘管就結果而言沒有達到預期的成果，但還是振興日本的經濟狀況，加上推動觀光產業，使國內服務業大幅成長，仍然受到相當的肯定。

第二、「安倍外交」，楊永明指出，安倍在對美、對中與對俄等大國關係，都一一掌握，主要路線從現實主義出發，以親美為主軸，但同時和中、俄與歐洲都保持一定的關係，確保當下日本的安全，且與許多國家元首也有深交，「在國際事務上，讓很多人留下深刻的印象。」

第三、「安倍安全」，儘管安倍在軍事安全的改革較具爭議，有些人認為對日本安全有諸多協助，另一派則擔憂日本擴大軍事發展。但主要制定新的安保法，給予日本自衛隊、美日安保條約更重要的角色，也推動了日本與美國的軍事合作，強化兩國關係。

安倍遺產短期能奏效

楊永明說，安倍過去自首相之位卸任後，仍然是自民黨最大派系「安倍派」的龍頭，長期在岸田文雄政府背後下指導棋，也在美、台關係上做出更多發言。實際上，岸田文雄政府長期以來一直受到安倍派的影響，如在一些重要職位上，仍延續任用安倍派的人士，就能看出端倪。

現在安倍被刺殺身亡，岸田文雄政府不再有下指導的壓力。同時，安倍派中有如同安倍晉三一樣地位的領導人不多，安倍派不得不面臨重組的問題，是否能夠延續都還有待觀察，自然對岸田文雄造成的壓力也會不一樣。

但他強調，因為暗殺事件太讓人震驚，所以在短期內（半年到一年），安倍派的聲勢仍能夠延續，繼續推動「安倍的遺產」，特別是在強化軍事、延續美日安保與強化台日關係等路線。但在沒有安倍晉三的狀況，效應可能只能維持一段時間，且日本下一次參議院選舉後，接下來三年都不再有選舉，岸田文雄政府也能因此獲得更多的伸展空間。

以親美為主軸

楊永明強調，日本政府歷來都是現實主義導向，「日美關係是最重要的主軸」，但隨著美中對峙加強，愈來愈難避免與中國的摩擦。然而，近期能源、通膨等議題持續膨脹，形成日本政府的沉重壓力，因此，維持中國與亞洲經貿關係，還是經濟政策上的重中之重，也迫使日本須與中國維持良好的關係。

他總結說，「日本政府在外交上，仍會以美國為主軸；但在經濟層面，會儘可能維持與中國的關係」。楊永明進一步說，岸田文雄的派系也是比較倚重經濟務實的層面，當安倍派勢力持續消退，岸田文學政府會更經濟自主一點，但「親美仍會是不變的主軸」，所以未來中美關係的消長，將影響中日關係的發展。

台日關係影響不大

台日長期以來都是以經濟社會層面的交流為主，雖然在安全層面日本應該會保持強化自衛隊的方向，但日本政府仍會試著在不挑動中國的敏感神經下，持續強化台日交流。

楊永明說，一定還是有人會試圖整合日本保守右派的勢力，但人選是自民黨眾議院議員高市早苗或者是誰就還不確定，只是擔任友台言論的發言人還是會存在，但對實際政策的影響可能就沒有安倍晉三來得大。

他不認為台日現狀走向會惡化，即使是挺台立場鮮明的安倍晉三，也是在他首相卸任後才有相關的發言。所以日本政府務實路線下，加上台日關係在民意上都有深厚的支持，現狀的台日關係應不會有太大變動。





日本前首相安倍晉三於8日遇襲，送醫後不治身亡。（Photo on Flickr under C.C. License）





安倍晉三逝世後，日本首相岸田文雄（左）受到安倍派的影響將縮小，但政策方向仍會以親美為主。（Photo on Flickr under C.C. License）

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