2021年收治新冠確診病人數全國第一 臺北慈濟醫院助新北市府挺住疫浪

新冠肺炎疫情從二○一九年延燒至今，臺北慈濟醫院挺住疫情、所有醫護堅守崗位。新書《挺在疫浪的前線》紀錄醫療第一線充滿愛與動人的故事。

天下文化七月九日(六)舉辦《挺在疫浪的前線》新書發表會，新北市市長侯友宜，華碩副董事長徐世昌、慈濟醫療志業策略長張聖原、慈濟人文志業合心精進長姚仁祿等，各界貴賓共同參與支持。

遠見．天下文化事業群創辦人高希均説，文明的社會中，和平很重要，而這本書讓他感受到愛一樣重要，且比和平更加珍貴，台灣由和平到愛，相信沒有人不感動。侯友宜表示，在疫情期間，經常在夜間和趙院長聯繫、瞭解醫療現場的狀況，趙院長總是和他說：「有慈濟，全都沒問題！」讓新北市府在後方指揮十分放心。

《挺在疫浪的前線》新書發表會貴賓，（左起）慈濟人文志業合心精進長姚仁祿、慈濟醫療志業策略長張聖原、華碩副董事長徐世昌、新北市市長侯友宜、臺北慈濟醫院院長趙有誠、遠見．天下文化事業群創辦人高希均、發行人王力行。 圖／天下文化提供

Omicron疫情來得急，新北市醫療量能是全國倒數第二，卻有四百萬市民要照顧，市府開設全國最多的集中檢疫中心回應需求，侯友宜感動說，趙院長也是一句話就答應支援。

侯友宜：趙院長是新北防疫幕後大功臣

新北市首先在四月提出要做居家照護，當大家質疑新北憑藉什麼資源時，侯友宜說「我有趙院長！」道出了對臺北慈濟醫院的信任。趙有誠亦回憶，因為市長帶領醫療團隊推動居家照護，才讓新北在單日兩萬多人確診時，各醫院的醫療量能不至於被疫情淹沒。

趙有誠有感説，臺北慈濟醫院敢承擔，源自背後有很多力量支持，他感謝在困難時，證嚴法師給予智慧的開釋並提供各種物資與人力支援，趙有誠也感恩醫護團隊、慈濟志工團隊無私的奉獻，強調台灣人的愛，最終能克服一切困難。發表會的最後，靜思小志工以「我願」手語歌、獻花感恩醫護同仁的奉獻辛勞。

臺北慈濟醫院從疫情開始時，沒拒絕過任何一位病人，並想各種方法解決難題，尤其開創居家照護新模式照顧上萬人令人感動，在全院總動員打電話，並與慈濟志工協力下，民眾健康方能得到好的照料。

了解更多>台北慈濟醫院如何《挺在疫浪的前線》

https://bookzone.cwgv.com.tw/books/BGB532