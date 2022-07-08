短期科研火箭發射場域 將借舊飛彈控制台當中控室

立委伍麗華今天指出，短期科研火箭發射場域旁的中科院舊天空飛彈控制台可望無償撥用科技部，未來可作為探空火箭發射中控室。國家太空中心說，將進行場地改善，提供更舒適發射場域。

台灣首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭經歷5月風雨取消發射，預計明天在屏東縣牡丹鄉旭海村的短期科研探空火箭發射場域，再戰升空。

立法委員伍麗華今天現身發射場接受媒體聯訪表示，發射場域旁邊有中科院過去的天空飛彈控制台，經2個月協調完成，可望由中科院無償撥用科技部，除可作為探空火箭發射中控室，也可以作為觀景台，讓整體場域建置更完整。

伍麗華指出，去年完成「短期科研探空火箭發射場域利益分享作業要點」，並在其中納入原住民基本法的諮商同意權；也已跟在地族人達成共識，發現部落對於發射場域充滿期待，太空迷對火箭發射詢問度高，可望帶動附近溫泉、民宿商機，對於附近交通動線、民眾反映希望有合宜觀景台，目前也都積極協調。

伍麗華說，未來發射場域的選址與建置，就業機會和周邊環境建置，都會透過國家預算一併處理，盼帶動周邊發展。也盼首支混合式火箭順利升空，開創「太空發展法」通過後的新紀元。

國家太空中心射場指揮官曾坤樟指出，旭海場域是短期科研火箭發射場域，可供學校團隊進行飛行測試，現已經架設簡易氣象站，有風向、風速、雨量等量測設備，並有氣象局協助預報和高空風場分析，以利發射團隊評估天候。

曾坤樟說，為讓大家有更舒適的發射場域，將進行場地改善，包含道路、停車場等修繕建置，另外目前火箭升空所需氧化劑等鋼瓶，都暫放一旁空地帳棚裡，未來預計用貨櫃等可移動式裝置，作為比較安全的存放空間。火箭暫放，或是籌組安裝、維修等，預計建置雙拼結構場地；也會讓發射平台更完善，並準備消防設備。

曾坤樟表示，為減少破壞環境，會以環境衝擊最小的工法進行，在維護當地居民生活與環境品質下，清楚界定發射場地。未來也會跟中科院商借建築物，透過整修，做為未來的發射控制中心使用。