矯正機關首長異動名單出爐 吳永杉掌嘉義監獄

法務部今天公布新任矯正機關首長名單，牽動9人；新竹監獄典獄長吳永杉將出任嘉義監獄典獄長，台北看守所所長曾文欽則調派竹監典獄長。

法務部發布新聞稿指出，矯正署現有所屬矯正機關首長職缺1名、副首長職缺3名，為讓機關業務順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關人才交流，因此統籌辦理職務調整作業，希望為矯正業務興革開創新風貌。

新聞稿指出，本次職務調整人員派令生效日訂為7月16日，異動名單如下：一、新竹監獄典獄長吳永杉調派嘉義監獄典獄長；二、台北看守所所長曾文欽調派新竹監獄典獄長；三、台中女子監獄典獄長劉明彰調派台北看守所所長；四、矯正署教化輔導組組長劉玲玲調派台中女子監獄典獄長。

五、新竹看守所所長詹益鵬調升矯正署教化輔導組組長；六、綠島監獄典獄長戴明瑋調派新竹看守所所長；七、矯正署安全督導組副組長翁永芳調派綠島監獄典獄長；八、台北女子看守所所長李宗莉調派台南少年觀護所所長；九、台南少年觀護所所長鄭翠芬調派台北女子看守所所長。