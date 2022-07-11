炒菜聲配歡呼聲 新竹棒球場這一味 球迷最回味

新竹市立棒球場睽違1500個日子，即將於22日重新與球迷見面，球迷無不期待重返球場欣賞精彩賽事，更念念不忘周邊餐廳、攤販的好味道如快炒、炸物，每回看球總少不了這一味。還有店家直接以「棒球」作店名，成為新竹棒球場外獨特的街道風景。

▲新竹棒球場陪伴不少新竹人長大，2013年的中職義大犀牛對兄弟象之戰，吸引滿場球迷進場觀賞。 圖／聯合報系資料照片

伴中職成長的棒球場快炒 球員教練也愛

新竹棒球場位於新竹市西大路、民富街口，早年球場附近有座民富夜市，是球迷打牙祭的好去處，雖然夜市已經遷移許久，棒球場周邊小吃、餐廳林立，「蟳仔腳」炸物、棒球場平價快炒都是人氣店家，加上臨近新竹都城隍廟商圈，美食選擇也不少。

「新竹人很熱愛棒球，每次球賽開打都得多煮好幾鍋飯呢！」在西大路上亮起黃色招牌的「棒球場快炒」老闆黃豐相回想昔日球賽盛況歷歷在目；他開快炒店30年，不僅球迷愛來這吃炒飯飽餐一頓，不少球員、教練打完球也會來店裡吃宵夜、小酌幾杯。

▲新竹棒球場周邊有棒球場快炒、棒球精緻旅店等以棒球為名的店面。 圖／新竹市政府提供

炒菜配球迷歡呼聲 快炒店老闆的浪漫

黃豐相也說，在棒球場周邊能同步感受球場的熱鬧氣氛，「邊炒菜還能邊聽到歡呼聲」，尤其新竹兄弟象迷特別多，每回贏球「地板就會跟著震動」。2013年曾登上美國大聯盟的外籍球員曼尼隨義大犀牛來新竹比賽，當時更是萬人空巷，連手機都沒了訊號。

▲新竹棒球場過去熱門賽事總會吸引爆場民眾入場觀賞，周邊出現長長人龍。 圖／聯合報系資料照

一路陪伴球迷 周邊商家期待再創榮景

新竹市立棒球場旁除了棒球場快炒小有名氣，西大路上的「棒球精緻旅店」也是台灣少數以棒球為名的旅館；因坐擁球場地利之便，加上住宿價格便宜，老闆楊榮耀也曾回憶，中職3、4年時相當轟動，不少球迷沒買到票，就住進旅舍打開窗戶看球賽呢。

65歲的「棒球場快炒」老闆黃豐相執鍋鏟逾30年，不僅見證棒球場興衰，「人生最好的時光也都在這家店了」，回想不少新竹球場球迷都是在地的高中、大學生，或是竹科上班族，最大的休閒娛樂就是看棒球，很多快炒店客人也一吃成主顧，帶著孩子來捧場。

▲新竹棒球場旁的棒球場平價快炒經營30年，老闆黃豐相期待球場重新開幕帶動商機。 圖／新竹市政府 提供

新竹市立棒球場因重建暫時「休兵」3年，黃豐相說，他在球場旁做生意也見證了球場逐步改頭換面，讓他相當期待，希望球迷們都能重返球場看球、紓壓，很想再次聽見震耳欲聾的歡呼加油聲。市府已規畫在球場迎路面設6間商舖，一起帶動商圈活絡。

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