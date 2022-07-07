111年全中運龍舟競賽 花蓮縣連三奪冠 大滿貫3金強勢稱霸全台

花蓮體中在全中運賽事中囊括三面金牌，展現驚人的龍舟實力，期待未來能在亞運賽會中為台灣爭光！ 圖／花蓮縣政府 提供

111年全中運龍舟項目在經過1000公尺、500公尺激烈對戰後，7/5迎戰更激烈緊湊的200公尺競賽，來自各縣市的精銳龍舟隊伍再戰花蓮縣鯉魚潭，國中混合組因吳沙國中撞擊鄰道船隻被判失格，無緣三冠王，最終由臺中市東峰國中拿下200公尺冠軍、高中混合組由花蓮縣體育中學大滿貫摘下金牌，迎來今年全中運輕艇龍舟第三金！

花蓮體中在全中運賽事中囊括三面金牌，展現驚人的龍舟實力，期待未來能在亞運賽會中為台灣爭光！ 圖／花蓮縣政府 提供

歷經上半日精采預賽後，計有12隊進入下午的總決賽，國中混合組最終由臺中市東峰國中獲得金牌，銀牌為臺中市黎明國中，銅牌由台中市四育國中奪下；高中混合組金牌得主為花蓮縣體育中學，銀牌為台南市台南海事，銅牌由南投縣水里商工抱回。花蓮體中在全中運賽事中囊括三面金牌，展現驚人的龍舟實力，期待未來能在亞運賽會中為台灣爭光。

花蓮體中在全中運賽事中囊括三面金牌，展現驚人的龍舟實力，期待未來能在亞運賽會中為台灣爭光！ 圖／花蓮縣政府 提供

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府日前成立鯉魚潭水上運動訓練基地，成為國家級各項水域活動集訓中心，提供給花蓮縣選手集訓使用以及花蓮體中學生授課之用。徐縣長說，花蓮體中輕艇及龍舟隊成軍多年，在2018年於亞運勇奪2金1銀、108年全運會獲得3金1銅的佳績，109全民運更以 4 面金牌全勝之姿稱霸全國，期盼未來能以「世界冠軍代表隊」之姿問鼎更多國際賽事，讓花蓮被更多人看見。

花蓮體中在全中運賽事中囊括三面金牌，展現驚人的龍舟實力，期待未來能在亞運賽會中為台灣爭光！ 圖／花蓮縣政府 提供

花蓮縣體育中學教練陳周岳弘表示，今年三月辦理杭州亞運龍舟錦標賽，除徵召全國菁英選手外，也透過體能測驗、操舟技巧、團隊默契選拔新秀，競爭激烈，最終16位國家代表隊選手，花體選手佔了絕大部分。本次選手們卯足全力為自己也為團隊奮戰，努力將三面金牌留在花蓮縣，備感光榮與欣慰，更期盼未來選手們在亞運賽事中，能將訓練成果充分發揮，持續為台灣爭光！

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