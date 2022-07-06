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世界警消運動會7/22荷蘭登場 徐國勇授旗勉勵

中央社／ 台北6日電

「2022年第19屆世界警察消防運動會」22日起將在荷蘭鹿特丹舉行，內政部長徐國勇今天特別授旗給代表團29名警消成員，勉勵他們為國爭光、盡全力爭取佳績。

徐國勇出席警政署「2022年第19屆世界警察消防運動會代表團授旗典禮」，與會人員包括警政署長黃明昭、消防署長蕭煥章和代表團員等。

徐國勇致詞表示，恭喜大家能夠代表警消人員出賽，總統蔡英文也相當關心此事，她認為警消運動會不僅是警消的榮譽，更是國家的榮譽，為國際交流的重要場合和外交盛事。

他指出，世界警察消防運動會每2年舉辦一次，本屆為台灣連續第12次組團參加，歷屆參賽選手都積極準備並努力爭取佳績。今年賽事預計於7月22日至31日在荷蘭鹿特丹舉行，代表團選手們將與來自世界70多國、近萬名警消和相關執法人員角逐各項競賽。

上一屆賽事於2019年在中國大陸四川成都市舉行，徐國勇說，國家代表團選手當時都展現出絕佳體能與精湛技術，在柔道、跆拳道、射擊、巴西柔術及田徑等項目均表現優異，共計榮獲金牌25面、銀牌24面、銅牌30面，殊屬不易。

徐國勇表示，這次代表團由警政署副署長林順家率領21名警察及7名消防人員，合計29名選手參加射擊、柔道、跆拳道、羽毛球、田徑、健力等項目，期許大家在各項賽事都能有優異表現，盡力爭取佳績、為國爭光，載譽歸國。

警政署透過新聞稿表示，世界警察消防運動會目的在鼓勵警察等執法人員積極參與各項體技活動，以強化執勤量能，加強國際交流，歷屆參賽選手均能積極準備獲得佳績。

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