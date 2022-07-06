水環境巡守20年 環保署邀新血加入

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「過去20年來每天可從河中清出300多公斤垃圾，需要更多民眾加入，讓河川更乾淨！」環保署6日舉辦「水環境巡守隊」，宣布7月起將舉辦徵文、設計Logo等活動，並鼓勵民眾參與河川巡守，守護在地生態。現場也邀請鹿角濕地巡守隊長胡秀芳現身說法，她說，將淨川與生態教育結合，可讓學生對環境保育更有感。

二仁溪汙染顯著改善

環保署官員表示，環保署在啟動「水環境巡守隊」滿20周年，目前全國至少每5天就有1場淨溪活動，每天平均可清出357公斤、138公斤的回收物，目前共有468個巡守隊、1.3萬人投入河川、水域巡守，透過汙染通報、公民會議等方式，逐步減少在河川不法偷倒、偷燒垃圾的情況。

環保署官員舉例說，過去二仁溪汙染嚴重，但經過巡守隊努力下，已清出27.8萬噸廢五金廢棄物，清除後的溼地也進行認養，復育招潮蟹、彈塗魚等濕地物種，也讓政府修法檢討氯化亞鐵的廢棄物排放法規。同時將從7月開始舉辦攝影徵稿、形象Logo設計等活動，希望讓更多民眾關心周圍的水環境。

巡守河川寓教於樂

現場也邀請鹿角濕地巡守隊長、新北市樹林國小自然科教師胡秀芳說明巡守隊運作情況。胡秀芳說，鹿角濕地的巡守隊主要由國小4到6年級組成，但團隊的工作坊也會有國中生、高中教師參與，並透過製作「如何清理河川」、「水質檢測」、「濕地生物圖鑑」等L夾、桌遊，讓學生巡守河川時，也能了解環境教育知識。

她笑說，很多已經畢業的學生課餘之時都還會回來幫忙，顯見投入環境教育的重要。環保署表示，攝影／短片徵稿比賽即日起至8月31日止都可收件，不限年齡皆可參加，最高可獲得1萬元獎金，未來也會辦理巡守隊成果展，讓更多民眾能投身環保，使在地水源更加乾淨。

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