38萬劑Novavax將配發地方 指揮中心下午2時記者會

莫德納幼兒疫苗45萬劑今早抵台，因為廠商沒有先寄送標準品，指揮中心發言人莊人祥表示，食藥署仍要2周的封緘檢驗時間，最快7月21日可開打。同時，Novavax疫苗也正規畫配發地方，實際配發劑量指揮中心今天下午2時將由莊人祥進行說明。

莊人祥昨說，45萬劑莫德納幼兒疫苗預計要先經過14天封緘檢驗，7月20日完成，應該是7月21日左右配送，暫訂如此，地方政府21日下午即可開打。

針對邊境檢疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，可考慮針對「低風險國家」優先取消邊境措施。莊人祥則說，部長只是提一個大方向，但配套都還在研議、討論中。

莊人祥也預估，全台暑假可能會面臨新一波的BA.4、BA.5疫情，因此邊境「0+7」還有待觀察。

Novavax疫苗先前在指揮中心規畫中，目標在7月8日開打，莊人祥表示，疫苗分配將會有12萬劑在中央，38萬劑在地方。至於確切的六都配送劑量，莊人祥昨表示，都還在與地方政府商談，最終定案的配發量今天指揮中心下午2時記者會說明。

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