中研院7日公布新院士皆本國籍 疑義者會協助釐清

中研院7日將公布第33屆新院士，中研院院士會議發言人伍焜玉今天說，7日公布的當選人皆具本國籍，有疑義者會協助釐清，也強調下屆起新院士都會具本國籍。

中央研究院院士會議先前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕2年，今年終於在4日至7日舉行第34次院士會議並將選出第33屆新科院士，預計於7日召開記者會公布。

不過，由於外界關注新科院士是否具有本國籍議題，伍焜玉今天接受媒體聯訪時指出，這次院士選舉最重要的還是會看候選人是否有傑出學術成果、在國際上是否有一定地位，「討論主要還是以這個為主」。

伍焜玉也說，如果候選人超過當選門檻，但有國籍疑義，後續會釐清之後才宣布當選，中研院會積極釐清，若有不清楚的地方會請法規主管單位來協助。

伍焜玉強調，中研院院士因歷史背景因素，過去都以華人為主，但因國籍問題，中研院院長廖俊智也積極討論研議如何解決，3、4年前就曾召開會議明示院士選舉必須照台灣法規來進行，也請法務部協助解釋。

但伍焜玉表示，因為疫情因素，當時33屆院士選舉的相關作業都已開始，因此就決議第34屆的院士選舉，提名單上一定會有一欄為是否具有本國籍的選項，被提名人必須揭露自己是否有中華民國國籍。

伍焜玉也說，當時沒想到院士會議會因為疫情延宕2年，但因為廖俊智很關心國籍問題，因此也決議這次院士會議選舉會增加幾個措施，包含中研院會慎重確定當選人是否具有中華民國國籍，其中有些候選人背景比較不太容易理解，因此也有發函給候選人跟被提名人。

至於是否允許當選人有雙重國籍，伍焜玉表示，中研院已經詢問法務部，法務部也發文指出雙重國籍當選院士沒有問題，而這次有雙重國籍的候選人人數也不多。

伍焜玉強調，院士會議的審查絕對嚴謹，且會依法，這次院士選舉後，廖俊智也會召集開會，考慮比照美國國家科學院有本國院士跟外國院士以及榮譽院士等，只是還要考慮適法性及共識，所以還必須討論。