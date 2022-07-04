調查局人事異動54人 大多為專員調升組長

．丹麥首都哥本哈根一間購物中心驚傳槍擊案，槍手神態自若手持步槍漫步穿過購物中心，接著便向無辜的旁觀者隨機開槍，嚇得民眾瘋狂逃竄。據警方說法，目前死亡人數已升至3人，另有3人受傷。 多家外媒報導，事發地點為哥本哈根的菲爾德購物中心（Field's mall），當地時間3日下午5點37分發生槍擊事件，民眾尖叫向出口逃竄，也有人試圖躲在商家裡避免被擊中。哥本哈根警察局長托馬森說，22歲的丹麥裔男嫌已被捕，將進行調查，「不排除恐怖攻擊的可能性」。...

2022-07-04 12:11