聯合報一周大事 6/26~7/2

路旁掛著龐大的看板，寫著施工計畫與早已跳票的完工日期。這是位在台灣南部，由中央主管機關負責的一大公共建設，從宣告籌建以來，地方引頸期盼。但從去年招標以來流標16次，始終乏人問津。針對流標原因，該單位與近2年各流標的公共工程主管機關說法如出一轍，指稱是遭逢營建物料上漲、缺工等影響，導致流標。即使預算不斷上調、工期延後，仍無法成功吸引廠商。

2022-07-02 11:28