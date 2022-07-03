聯合報一周大事 6/26~7/2
國內
27日：經濟部召開電價費率審議會臨時會，決議7月起調漲電價，平均漲幅8.4％，高壓及特高壓的產業用電大戶漲幅15％。
29日：警政署長陳家欽申請提前退休，行政院批准高雄市警察局長黃明昭升任署長。
29日：台灣最後一家合法公娼、桃園「天天樂」決定熄燈，公娼自此走入歷史，全國再也無合法性交易。
國外
26日：七大工業國（G７）領袖承諾，未來5年將籌募6000億美元的私人及公共資金，資助發展中國家的基礎建設需求，與中國大陸「一帶一路」倡議計畫抗衡。
27日：美國德州聖安東尼奧警方在一輛聯結貨櫃車內發現50具疑似非法移民遺體，疑因高溫或窒息喪生。
29日：北約組織成員國領導人批准「北約2022戰略概念」，提到中國大陸是北約關切的「系統性挑戰」，並稱「中國與俄羅斯急速成長的夥伴關係」破壞以規則為基礎的國際秩序。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言