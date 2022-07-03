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金曲爭議／黃宣僅以一票輸崔健 阿弟仔：可惜遇到時代

聯合報一周大事 6/26~7/2

聯合報／ 台北訊
電價審議委員會27日宣布調漲電價，平均電價調升8.4%。記者黃仲裕／攝影
電價審議委員會27日宣布調漲電價，平均電價調升8.4%。記者黃仲裕／攝影

國內

27日：經濟部召開電價費率審議會臨時會，決議7月起調漲電價，平均漲幅8.4％，高壓及特高壓的產業用電大戶漲幅15％。

29日：警政署長陳家欽申請提前退休，行政院批准高雄市警察局長黃明昭升任署長。

29日：台灣最後一家合法公娼、桃園「天天樂」決定熄燈，公娼自此走入歷史，全國再也無合法性交易。

國外

26日：七大工業國（G７）領袖承諾，未來5年將籌募6000億美元的私人及公共資金，資助發展中國家的基礎建設需求，與中國大陸「一帶一路」倡議計畫抗衡。

27日：美國德州聖安東尼奧警方在一輛聯結貨櫃車內發現50具疑似非法移民遺體，疑因高溫或窒息喪生。

29日：北約組織成員國領導人批准「北約2022戰略概念」，提到中國大陸是北約關切的「系統性挑戰」，並稱「中國與俄羅斯急速成長的夥伴關係」破壞以規則為基礎的國際秩序。

北約 電價 黃明昭 行政院

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流標揭密／官方控管砂石、水泥價格 「恐怖平衡」下的供需現況

從北橫轉進蘭陽溪，汛期期間3公尺寬的溪流四周布滿砂石。砂石車空車駛進疏濬工區現場，過磅、比對車籍後，離開前再逐車統計提貨量。 過去疏濬砂石都採多數平均價標售，近4年，改採固定申購單價後，砂石價格穩定維持在每噸200元。 近年公共工程流標時，業主大多歸咎於缺工、缺料、原物料上漲。根據行政院工程會統計，2020年至2022年營建工程物價總指數上漲21.62％，中，受國際市場影響的鋼材指數更大幅上漲62.67％。

流標揭密／公共工程合約荒唐 轉嫁責任、亂編預算卻怪缺工缺料

路旁掛著龐大的看板，寫著施工計畫與早已跳票的完工日期。這是位在台灣南部，由中央主管機關負責的一大公共建設，從宣告籌建以來，地方引頸期盼。但從去年招標以來流標16次，始終乏人問津。針對流標原因，該單位與近2年各流標的公共工程主管機關說法如出一轍，指稱是遭逢營建物料上漲、缺工等影響，導致流標。即使預算不斷上調、工期延後，仍無法成功吸引廠商。

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