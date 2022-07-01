國美館長交接廖仁義接棒 梁永斐任史博館長促兩館合作

海棠斷枝不見血，鳥巢倒扣北風吹，寡母孤女心不齊，花蕊離枝掃落地。電影《血觀音》一開場，端坐於閻羅殿上的彈評說書人楊秀卿即以唸唱一段勸世意味的「四句聯」揭開故事序幕。影片中，楊秀卿彈唱月琴的說書內容不時穿插其間、搭配劇情逐段說唱。類似這般結合傳統唸歌的敘事手法，同樣亦可見諸三十多年前（1989）上映的一部鄉土文學電影《沒卵頭家》，擔綱配樂的李泰祥特地採用琵琶演奏模仿月琴的說書形式，欲向當時已故恆春走唱藝人陳達（1906-1981）致敬。

2022-06-30 17:37