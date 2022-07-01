國美館長交接廖仁義接棒 梁永斐任史博館長促兩館合作
國立台灣美術館長卸任館長梁永斐、新任廖仁義今天交接，兩人二度擁抱，表示感謝與不捨。梁永斐接史博館，表示將致力2館合作，推動典藏品展出，讓觀眾大開眼界。
文化部政務次長蕭宗煌監交，他表示，梁永斐交出亮麗成績單。新任館長廖仁義是法國巴黎第十大學美學博士，專長博物館與藝術組織經營管理學等。
蕭宗煌期待國美館未來扮演「重建台灣藝術史的發動機」「藝術家的路由器」將台灣藝術及藝術家帶上國際。
廖仁義表示，就任館長的主要理念為「3個原則、4個力量、5個舞台」，其中「3個原則」為國美館必須成為台灣藝術家的展演舞台、讓藝術家的創造才華被台灣社會看見與分享、藉整個社會力量將台灣藝術推向國際舞台。
立法院副院長蔡其昌說，對國美館有3個期待，首先國美館的根在台中市，要與這個城市做強烈的聯結，「如果他入主台中市政府」一定會加強推動。其次要與藝術家聯結；最後一定要聯結全世界，國美館將是聯結的通道。
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