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見證味全龍職棒首冠 新竹棒球場重生回歸

文／ 新竹市政府 提供

46年的歲月流轉，新竹市立棒球場在暫別1500多個日子後，將於7月22日「重生」迎接開幕首戰。回顧新竹球場走過近半世紀的歷史，締造了台灣棒球史上不少經典紀錄，無論是味全龍職棒首冠、「恰恰」彭政閔的生涯第100轟，都曾讓球迷為之沸騰。

1976年誕生 前中職時代見證國際賽風光

時間回到1976年，原名為「新竹市立中正棒球場」的新竹市立棒球場才剛落成啟用，當時中華職棒還沒誕生，新竹球場曾經風光舉辦國際業餘棒球賽，中華隊激戰尼加拉瓜隊，吸引爆滿球迷入場看球，揮舞「中華隊加油」布條，最終中華隊以10比3大勝。

▲1976年國際業餘棒球邀請賽於新竹球場舉行，中華隊以10比3大勝尼加拉瓜隊，圖為大批觀賽球迷群眾。 圖／聯合報系資料照片
▲1976年國際業餘棒球邀請賽於新竹球場舉行，中華隊以10比3大勝尼加拉瓜隊，圖為大批觀賽球迷群眾。 圖／聯合報系資料照片

王光輝首轟、鄭兆行百盜 也都在新竹棒球場

座落「風城」的新竹棒球場場地大，加上風勢強勁，讓賽事可看性大增。許多中職球員都曾在新竹締造精彩紀錄。1990年兄弟象「萬人迷」王光輝敲出職棒生涯首轟，也是中職在新竹球場的第一支全壘打，彭政閔的生涯第100轟、150轟都在新竹，「新竹全壘打王」當之無愧。此外，興農牛「阿讓」鄭兆行2010年也在新竹完成生涯百盜。

▲新竹棒球場盛極一時，2016年的中職犀象戰吸引滿場球迷吶喊，連場外的民宅陽台上都有象迷為球隊歡呼。 圖／聯合報系資料照
▲新竹棒球場盛極一時，2016年的中職犀象戰吸引滿場球迷吶喊，連場外的民宅陽台上都有象迷為球隊歡呼。 圖／聯合報系資料照

30年球場工友 珍貴文物回味棒球歲月

擔任近30年棒球場工友的曾文明對新竹球場歷史暸若指掌，收藏了許多珍貴的棒球文物。他拿起一顆顆簽名球興奮地說，「這是棒球王子廖敏雄的簽名，那是味全龍隊洋將艾勃簽的球，他是中職史上首次完全打擊的球員...」家中還有多面中職球隊錦旗，都是重要歷史印記。

曾文明回憶，新竹棒球場經年累月場地老舊，雖相比其他球場較少辦總冠軍賽等熱門賽事，但卻也創造不少難以忘懷的賽事紀錄，像是民國99年9月9日兄弟象就曾在新竹拿下隊史第999勝，新竹棒球場前後也寫下了3次中職「封王」紀錄，都讓球迷津津樂道。

新竹市立棒球場工友曾文明對球場歷史如數家珍，也珍藏許多棒球文物。 圖／新竹市政府 提供
新竹市立棒球場工友曾文明對球場歷史如數家珍，也珍藏許多棒球文物。 圖／新竹市政府 提供

3度見證封王 彩帶海能否再現新竹

3次封王分別為職棒元年1990年10月27日味全龍隊以2比0擊退三商虎，中職首次拋出封王彩帶就在新竹，再來是中職4年、1993年的象獅大戰由兄弟象2比1勝出，最近一次是中職26年、2015年的下半球季，中信兄弟打敗Lamigo桃猿隊，也讓新竹球場相隔22年再度拋下封王彩帶。

新竹市立棒球場陪伴許多新竹人長大，歷經3年多原地改建，終於將在7月強勢回歸，22日由味全龍開打主場首戰，歡迎球迷重返新竹球場，一起見證老球場的風華再現。

▲新竹市立棒球場回來了，7月22日起將舉辦一連3場味全龍主場賽事。 圖／新竹市政府 提供
▲新竹市立棒球場回來了，7月22日起將舉辦一連3場味全龍主場賽事。 圖／新竹市政府 提供

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