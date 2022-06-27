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台中確診+4008 死亡13人中8人都未打疫苗

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市今新增4008例本土個案，較上周一的5312例，降幅達24.55%。圖／台中市政府提供
台中市今新增4008例本土個案，較上周一的5312例，降幅達24.55%。圖／台中市政府提供

台中市今新增4008例本土個案，較上周一的5312例，降幅達24.55%。但仍有13人死亡，年齡59至68歲，其中有8人都未打疫苗，並有12人都有慢性病或罹有癌症，死因則是呼吸衰竭和敗血性休克。

副市長令狐榮達在疫情記者會說，截至今天上午8時止，台中市新冠疫苗第一劑全人口涵蓋率為96.27%；第二劑涵蓋率為87.75%；第三劑涵蓋率為73.36%；第四劑涵蓋率為5.68%，總計接種人次為740萬4991人次。

他說，針對65歲以上、原住民55歲以上長輩，四劑疫苗都有開設社區疫苗快打站，目前有14萬2562位長輩施打過第四劑疫苗，涵蓋率34.64%，排名六都第一。

另外，5至11歲兒童疫苗施打情形，第一劑共施打15萬3839人，涵蓋率79.29%；第二劑共施打2萬1288人，涵蓋率10.97%。

令狐榮達提醒民眾提防「防疫獎金」詐騙哏，他說，市警二分局日前接獲銀行行員報案，有1名婦人欲匯款45萬元、疑遭詐騙，警方迅速趕抵現場查知，該名婦人是從FB的Messenger收到訊息，告知她獲得防疫獎金3000元，慫恿她再加入投資群組獲得更高報酬，經員警耐心告知這是結合時事哏的詐騙集團手法，婦人才放棄匯款。

他說，各級政府都沒有提供給民眾防疫獎金，只有高風險的醫事人員、醫療機構等人才有獎勵，呼籲民眾勿聽信詐騙集團話術，以免受騙上當。

台中市副市長令狐榮達在疫情記者會指出，各級政府都沒有提供給民眾防疫獎金，只有高風險的醫事人員、醫療機構等人才有獎勵，呼籲民眾勿聽信詐騙集團話術，以免受騙上當。圖／台中市政府提供
台中市副市長令狐榮達在疫情記者會指出，各級政府都沒有提供給民眾防疫獎金，只有高風險的醫事人員、醫療機構等人才有獎勵，呼籲民眾勿聽信詐騙集團話術，以免受騙上當。圖／台中市政府提供

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