台中市推動特殊教育 獲教育部特殊教育評鑑優等

文／ 臺中市政府 提供

中市府與國美館合辦「肯定與接納的藝術行動」，協助特教生透過藝術創作探索、表達自我。 圖／臺中市政府 提供
中市府與國美館合辦「肯定與接納的藝術行動」，協助特教生透過藝術創作探索、表達自我。 圖／臺中市政府 提供

教育部每4年針對各直轄市和縣市政府進行特殊教育行政績效評鑑，110年度評鑑結果於日前公告，台中市榮獲優等佳績！教育局長楊振昇指出，市長盧秀燕上任後積極打造台中市優質特教環境，投入大量資源，感謝各級行政人員與特殊教育教師的奉獻，讓台中市在行政組織與運作、鑑定安置與輔導、課程與教學等項目皆獲得優異成績。

楊局長表示，此次評鑑由教育部主辦，參加對象為全國22個地方政府，獲得優等獎項有3縣市、甲等獎項15縣市；台中市榮獲優等殊榮，是對台中市多年耕耘特殊教育的重視與肯定，期盼各界持續給予台中市特殊教育協助與鼓勵，打造人本關懷的希望台中，讓特教孩子均能接受適性教育，充分發展身心潛能，增進服務社會能力。

楊局長指出，特殊教育代表城市的教育實力，近3年台中市特殊教育經費編列平均達總教育經費的7.18%以上，顯示教育局對特殊教育的重視。在支援體系的建構方面，每年教育局對於學校申請各項治療師、教師助理員、學生助理人員等的服務經費支出高達1億元，對於特教學生的照顧不遺餘力；校園無障礙設施及教育輔具方面，每年平均補助學校達5,000萬元以上，在專業團隊和無障礙融合環境的支持下，特殊教育學生的學習配合教師教學進度穩定成長，且與同儕間社交人際關係、生活適應和自理能力皆有長足進步。

台中市榮獲特殊教育評鑑評優等佳績，是對台中市多年耕耘特殊教育的重視與肯定。 圖／臺中市政府 提供
台中市榮獲特殊教育評鑑評優等佳績，是對台中市多年耕耘特殊教育的重視與肯定。 圖／臺中市政府 提供

此外，透過教育局與學校的努力，推動特殊教育教師與普通班教師合作編輯特殊教育教材教具，共同參與專業社群，並結合其他局處、學者專家、民間團體、特殊教育資源中心及輔導團的力量，共同推動特殊教育，展現台中獨一無二的教育力。

(臺中市政府 廣告)

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