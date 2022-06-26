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專家指下半年新冠防治3個回歸 最後考驗在流感季

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專家指下半年新冠防治3個回歸 最後考驗在流感季

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
隨著變種病毒持續出現，有專家估計新冠病毒需要數年才可流感化，在公共場所可露臉不戴口罩恐仍需要時間。圖為戴口罩民眾與未戴口罩的廣告看板。記者曾原信／攝影
隨著變種病毒持續出現，有專家估計新冠病毒需要數年才可流感化，在公共場所可露臉不戴口罩恐仍需要時間。圖為戴口罩民眾與未戴口罩的廣告看板。記者曾原信／攝影

新冠肺炎自2019年底出現以來，已席捲全球兩年半，何時可回歸正常生活？前疾管局局長蘇益仁表示，疫情應該會持續到年底，目前最大的變數是BA.4、BA.5是否再次拉升疫情，若沒發生，7月底或8月初可望趨緩至單日新增3000例以內，到時相關措施應「更平常心」運作，包括改列第四類法定傳染病並回歸常態監測體系，就醫從公務預算回歸健保給付，邊境及國內也該逐步回歸正常生活及經濟運作。

另要提醒的是，7、8月和秋冬時還有「流感」這個挑戰。蘇益仁表示，「新冠和流感兩個一起來，這是過去沒有遇過的情形。」

他說，雖然病毒之間也有競爭性，兩者的疫苗和藥物也都有一定的整備，仍必須讓新冠肺炎和流感一樣，進入常態的監測系統，未來也要像流感一樣，視每年所流行的病毒株去買疫苗並安排接種時程，例如莫德納和賽諾菲針對Omicron所研發的次世代疫苗。

「現在的重點是只要管好重症和死亡」，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，中央只要一聲令下改列第四類，所有行政負擔就會大幅減輕。隨著疫情趨緩，可考慮放寬戶外或接觸風險較低場合的口罩規定，也應著手研議放寬國際旅遊旅客的入境條件，以復甦經濟。

蘇益仁表示，三年下來，大家已經夠辛苦了，疫情走了三年，也差不多了，台灣的邊境開放也已經比其他國家晚了兩、三個月。以目前的中重症人數看來，醫療量能要守住是沒問題，新的變異株的變異程度也不大。進入病例減少的階段，相關措施可以更平常心運作，包括監測及醫療要回歸流感化的應對策略，民眾才能回復正常生活與經濟運作。

新冠肺炎

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