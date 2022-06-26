聯合報一周大事 6/19~6/25

高雄市碳排量占全國總量20%，其尤中鋼、中油、台塑、長春石化等產業，碳排量就占了一半以上（約54%）。為洗刷排碳大城汙名，高雄市近來動作頻頻，除宣告2005年以來的減碳績效全台第一，還在不到一個月內火速催生「高雄市淨零城市管理自治條例」草案，預計下會期送議會審議，最快年底上路，展現市長陳其邁「緊緊緊」的施政作風；石化業者卻表示，根本就沒被知會有什麼條例，也沒看到條例內容，「完全沒有溝通，政府很多環保措施都是先斬後奏啦」。

2022-06-25 00:41