聯合報一周大事 6/19~6/25
國內
21日：警政署長陳家欽傳出申請提前退休；行政院發言人羅秉成表示，按照規畫，將於6月30日生效。
22日：海軍左營基地反潛航空大隊機號「2303」的S-70C反潛直升機，疑似裝備故障，突重落墜地，導致4軍官受傷，其中機工長命危，家屬23日放棄急救。
24日：我國出現首例境外移入猴痘案例，為台南一名25歲男學生，赴德國留學半年後，6月16日返台，20日出現症狀，匡列接觸者20人。
國外
19日：法國國民議會選舉舉行第二輪投票，總統馬克宏率領的執政陣營取得245席未過半，左翼聯盟贏得131席，成最大在野勢力。
21日：南韓自主研發的運載火箭世界號，在全羅南道的羅老宇宙中心發射升空，將衛星成功送入預定軌道。
24日：美國聯邦最高法院以6票對3票判決，推翻維持近半世紀的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，等於撤銷憲法對墮胎權的保護。
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