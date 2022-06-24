幣託科技與金管會共同響應ESG 以透明治理打造永續企業

幣託科技致力成為虛擬通貨產業的ESG模範生

呼應國際ESG永續發展趨勢，英屬維京群島商幣託科技有限公司於今（24）日受「2022 ESG高峰會」之邀與金融監督管理委員會暢聊「虛擬貨幣交易所與ESG生態未來發展」，以虛擬貨幣交易發展趨勢、金融法規規範以及區塊鍊技術應用層面等三大面向來討論，持續強化公司治理層面，同步與國際接軌打造永續企業為目標。

Web3.0的未來，區塊鍊技術為永續環境盡一份心力

虛擬貨幣為電子交易媒介，並以區塊鏈為核心技術，可自由流通在網路世界之中，藉由密碼學原理作為其加密防偽及流通方式。近幾年，由於科技發展及貨幣數位化等發展，造就虛擬通貨快速崛起，歐美國家政府也紛紛帶頭表態支持虛擬貨幣產業的發展，虛擬貨幣與ESG永續話題，連帶加速再生能源的各種綠色方案也因應而生，結合區塊鍊技術為永續環境盡一份心力。

遵循法規超前佈署，為客戶打造安全資產護城河

幣託科技負責人鄭光泰表示：「幣託科技相信追求企業永續將提供整體社會一股正向且穩定的力量，遵循法規的透明治理，將提升企業長期價值。近幾年虛擬貨幣行情熱絡，導致假冒挖礦與虛擬貨幣個資遭竊事件頻傳，造成投資人極大的損失，因此，作為虛擬貨幣交易所的先鋒，幣託科技不斷地以嚴格的條件自我要求，除符合現行金融法規之外，更要超前佈署，為客戶打造安全資產護城河。」

(左)幣託交易所創辦人鄭光泰；(右)金融監督管理委員會證券期貨局組長 黃仲豪。 圖／幣託科技 提供

當金管會加大監管力道，虛擬貨幣市場將更蓬勃

隨著虛擬貨幣交易盛行影響，促進金管會加大監管力道，為打擊虛擬貨幣的不法金融活動，於去(2021)年7月1日實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，將虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防治管理，並要求落實實名制交易，顯示政府高度重視虛擬貨幣交易產業，幣託科技為臺灣前二大虛擬貨幣交易所，不僅為加密貨幣資產保險，近期更完成洗錢防制法令遵循聲明，且通過國際公認安全驗證標準 ISO 27001資安認證，讓整體交易平台機制更健全，以成為符合金融規範之交易平台。當幣託成為符合金管會確定納管業者的一刻，就代表已受到肯定，未來發展空間也更大，期待未來虛擬貨幣市場能更蓬勃。

7年來始終秉持「政府放心、客戶安心、用戶省心」

幣託科技自2014年成立至今已邁入第7年，始終秉持「政府放心、客戶安心、用戶省心」的經營理念，一路走來與金管會合作密切，以公開、透明之營運方式，降低投資風險。目前該集團已擁有超過78萬名會員，交易所與元宇宙項目(O2Meta)更分別獲得多家國內外知名企業夥伴的合作認可，例如全家與中華電信，以及國際重量級塊鏈項目TON ( Ton Foundation團隊)全台首家合作上架與微軟(Microsoft)等夥伴支持，期許能讓用戶享有區塊鏈的創新以至落地應用面的體驗，以期提供用戶更好的服務。

針對ESG治理計畫，幣託科技已執行的部分■社會責任。■擴大虛擬貨幣業務同時，嚴格執行風控，杜絕詐欺、防範洗錢，降低社會傷害。■公司因應疫情位全體員工加保防疫險。■選擇重視EGS之供應商。■贊助偏鄉校園少棒發展環境保護。■員工一個月四天在家上班，研擬提高在家上班天數，減碳。■資料保存雲端，能源效率是傳統伺服器的3.6倍。■發行具EGS商品，於世界地球日發行種樹之NFT。公司治理。■重視資安，營運平台通過ISO27001認證。■重視風險控管。■重視教育訓練。■合法合規，完成金管會洗錢防制法令遵循聲明。

接下來幣託還籌備會成立直屬執行長的「永續辦公室」整合規劃及推動永續，繼續為響應ESG持續努力。