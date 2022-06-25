111年新北單身聯誼8月起跑 首二場6月27日開始報名

文／ 新北市政府民政局 提供

111年新北單身聯誼6/27開始網路報名。 圖／新北市政府民政局 提供
111年新北單身聯誼6/27開始網路報名。 圖／新北市政府民政局 提供

最受期待的新北單身聯誼活動又來了，民政局預計下半年推出6場次，每場次60名額，男女各半，首二場將於8月份起跑， 6月27日起開放線上報名，全程免費。依過去經驗，每次一開放報名，幾乎秒殺，想參加的單身朋友手刀要快。

民政局自102年起已舉辦50場單身聯誼，已為3,623位單身男女搭起友誼的橋樑，配對率高達32.8%。今年再規劃6場次，以青春山海線為主軸，設計追風賞花、手作天燈、享玩桌遊、實境解謎、野炊料理、遊艇派對等有趣活動，希望能為單身男女覓得良緣，進而結婚生子，提升本市婚育率。

單身聯誼首場將於8月舉辦，歡迎單身男女踴躍報名。 圖／新北市政府民政局 提供
單身聯誼首場將於8月舉辦，歡迎單身男女踴躍報名。 圖／新北市政府民政局 提供

其中，第一場活動將於8月6日舉辦，參加男女一起在貢寮舊草嶺隧道自行車追風、雙溪平林農場農洗愛玉、包野薑花粽；第二場則於8月20日舉辦，於平溪河灣渡假村體驗手作天燈及深澳鐵道騎河豚單車等活動，增進彼此互動。

今年新北第一、二場次單身聯誼活動，報名期間自6月27日至7月15日止，採網路報名方式，報名成功收取1,000元保證金，全程參與活動後退還，歡迎在新北市設籍、就業或就學之成年單身朋友參加。

另外，其餘4場次單身聯誼活動辦理時間及主題亦同步公布網站，有興趣民眾可至民政局官網查詢，網址https://www.ca.ntpc.gov.tw/index.jsp

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