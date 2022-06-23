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【重磅快評】陷快篩風暴 吳秀梅想靠反中回魂丹補血?

聯合報／ 主筆室
食藥署署長吳秀梅今天大聲嗆聲對岸，要求就竹筴魚外包裝驗出新冠病毒給出交代。圖／聯合報系資料照片
食藥署署長吳秀梅今天大聲嗆聲對岸，要求就竹筴魚外包裝驗出新冠病毒給出交代。圖／聯合報系資料照片

中國大陸海關總署今（23日）公布，在台灣某水產公司的冷凍竹筴魚外包裝又檢出新冠病毒，暫停輸入一周。過去向來把相關議題推給農委會的食藥署，署長吳秀梅罕見出面回應，嗆聲要大陸給交代，「不是每次檢驗出病毒，就不讓產品進口」，讓人以為農委會主委陳吉仲上身。對於黑心快篩怎麼通過食藥署層層審查，深陷下台危機的吳秀梅全推給廠商，現在一碰到大陸暫停竹筴魚進口，她倒忙不更迭地出來嗆聲，大有靠反中回魂丹幫補血的意味。

繼白帶魚後，陸方再次宣布在台灣輸往大陸的竹筴魚外包裝驗到新冠病毒，蔡政府照例又解讀成政治打壓，吳秀梅今天說，「全世界都沒有包裝病毒傳染事件，一直都是中國自己在發布。」並說一查到病毒就不讓進口，就只有中國這麼做。

事實上，從2020年新冠疫情爆發後，大陸海關就開始對進口產品外包裝嚴加檢驗，不只台灣，過去大陸海關已多次對多國商品包裝驗出病毒後喊卡進口，例如厄瓜多凍南美白蝦、韓國韓服、印度蝦等，換言之，這是中國大陸對於全世界進口到大陸的產品一致作法，台灣並非特例。

關鍵就在於，不論世界上有沒有因為外包裝傳染病毒的例子，中國大陸目前就是維持全世界唯一清零政策的國家，因此對於進口包裝嚴加查驗，就是他們的一貫做法。對於一再傳出水產品外包裝含新冠病毒，我方農委會防檢局也坦言，不會對農漁產品外包裝檢驗新冠病毒，除非是魚有藥物殘留。問題是，台灣既然要賣東西到大陸，當然就應該要符合買方的要求，居然有賣東西給人家，不符合對方產品標準，還大聲拍桌嗆買家，也是絕無僅有。

吳秀梅不只要對岸給出清楚說明，更說到底怎樣檢測、在哪裡採檢到的、檢驗詳細數據，都應該交代清楚。這話聽起來很諷刺，最近台灣石斑魚被大陸驗出殘留禁藥遭暫停進口，結果卻被查出登載不實，疑似有11家借單上船，結果農委會漁業署偷偷找了中央畜產會實驗室去檢驗，再對外宣布全部檢驗合格，第一時間，別說檢驗方法、數據了，連那家實驗室都不敢講，被罵了，漁業署才公布實驗室，原來是找了自家人去驗，但怎麼檢驗、怎麼取樣的，也還是諱莫若深，這就有公信力可言嗎？

而過去台灣農漁產品因檢疫或藥物殘留多次被大陸禁止進口，雖然農委會與食藥署都是相關的權責單位，但都只看到農委會的身影，食藥署一概推給農委會，有多遠就閃多遠。結果這次竹筴魚被禁了，吳秀梅罕見地一馬當先跑出來回應。奇怪了，之前黑心快篩的事情延燒多時，吳秀梅能躲就躲，對外回應一概推給「檢調調查中」，最後被迫出面說明，卻把責任全推給廠商提報不實，甚至還被爆出秀出的黑心快篩外包裝故意隱去「Made in China」那一面，隱匿重要資訊。

這一次黑心快篩事件，吳秀梅荒腔走板的表現，不只在野黨齊聲砲轟，就連自家立委林淑芬也要求她下台。顯然吳秀梅這次的激情演出，大概想藉由這次反中回魂丹幫補血，看能不能躲過這次的下台風暴了。

吳秀梅 農委會 快篩

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