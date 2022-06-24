臺東。從慢經濟出發！2022臺東雲端國際旅展 6/24（五）- 6/26（日）線上直播活動介紹

文／ 臺東縣政府 提供

不受疫情影響，實體旅展轉型升級！各國網路名人直播帶你玩，海／陸／空沉浸式感受臺東「慢經濟」生活體驗。

圖／臺東縣政府 提供
圖／臺東縣政府 提供

「2022臺東雲端國際旅展Cloud Travel EXPO．Taitung Taiwan」將於6月24日（五）至26日（日）正式登場，旅展期間臺東縣政府與新加坡、日本及香港網紅合作，安排六場「臺東雲端國際旅展」直播活動，以沉浸式實況直播歡迎全球旅人線上感受臺東「慢經濟」海／陸／空旅遊體驗。

6月24日(五)首場直播活動將由臺東縣政府王志輝副縣長、交觀處余明勳處長與主持人Ken、日本藝人大久保麻梨子一起分享臺東旅遊的口袋名單，揭曉必吃、必去、必玩景點和必買好物，更安排王副縣長在直播過程中搭乘安捷航空九人座客機，介紹臺東最新旅遊玩法：今年首度啟航、全臺唯一的空中導覽，在疫情之下也能「島內偽出國」，鳥瞰臺東縱谷線美景。

6月25日(六)上午將邀請香港歌手SingSingRabbit參與直播，與深耕臺東超過十年、主張友善環境及文化傳承的「島嶼見學旅行社」，帶領觀眾雲端展開綠島浮潛之旅，在美食與慢生活步調中一窺自然之美；下午時段由新加坡歌手Ferlyn G接棒，線上走訪旅人驛站、鐵花文創館、鐵花村及THE GAYA HOTEL，展開一段藝文輕旅行，並開箱專屬臺東的慢生活住宿環境；晚上則由日本YouTuber Linlin林佳棻上線，與觀眾一起踏上「山外山傳奇」的山林冒險，在森林導覽、星空晚餐與營火晚會中享受臺東夜晚的美好與療癒。

6月26日(日)上午香港歌手SingSingRabbit再次上線與觀眾一同來到風景富麗、充滿人文底蘊的長濱鄉，感受海洋魅力與大自然的鬼斧神工、體驗竹湖山居140米高空樹冠滑索的刺激；第六場直播則由新加坡名媛總裁Cheryl攜手阿吉旅遊、國度旅行社展開單車之旅，沿著太麻里車站與南迴線享受臺東南迴鐵馬風情，為旅程畫上完美句點。

｜相關資訊｜
■臺東雲端國際旅展 | 直播活動
6/24(五)至6/26(日)，共6場，直播觀看平台：台東就醬玩FB
https://www.facebook.com/taitung.tourism

■臺東雲端國際旅展 | 線上洽談會
6/24(五) 14:00-16:30
更多資訊請見旅展官網：（https://taitungtravelfair.com/

洽談會報名 (請於6/24前填寫報名表單)：
https://forms.gle/P2iz5BoutCCntoGR7

■其他旅展資訊：
https://udn.com/page/topic/22178

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