臺中安心午餐券，讓孩子吃飽每一天

臺中安心午餐券提高至65元，照顧臺中學子。 圖／臺中市政府 提供

臺中市政府率全國各縣市之先，例假日及寒暑假期間針對就讀臺中市市立高級中等以下學校的弱勢學生，每日發給50元面額的安心午餐券，因應近期物價齊漲，在今年4月1日起安心午餐券面額將提高至65元，補助金額六都第一，學生可至臺中市5大超商約1,300家門市兌換餐食安心享用。

臺中市政府教育局指出，按目前每家超商回饋方案，65元面額的安心午餐券，實際兌換金額可達74至75元，依各大超商販售餐食內容，可買到主食類(如飯、麵、麵包、粥等)及鮮奶、豆漿、燕麥奶、100%果汁、優酪乳等低糖或無糖飲品，預估約有2萬名學生受惠。教育局將持續追蹤各大超商所販售的餐食價格，適時檢討及因應。

臺中市政府教育局長楊振昇指出，市府重視弱勢學生，是午餐照顧政策最完整的直轄市，安心午餐券相較其它五都僅寒暑假提供，臺中率六都之先將例假日也納入供應，同時在學期中全額補助弱勢學生午餐費，未來每年用於弱勢學生午餐補助之預算將增加至5億元，讓弱勢學生吃得營養又健康。另外，此次安心午餐券聯合招標，結合超商、超市等通路業者，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及楓康超市，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可讓弱勢學生兌換餐食，超商也提供更豐富多元的套餐組合。

除了教育局的安心午餐券外，社會局於5大超商門市亦設有「愛心守護站」，提供臨時有急需卻未及申請「安心午餐券」的孩子，到超商門市兌換熱食及餐飲，並適時給予服務，不僅讓孩子免於飢餓，也透過超商啟動後續關懷機制，適時引進社政系統支援，協助弱勢學生。

(臺中市政府 廣告)