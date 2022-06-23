臺中市城南之心計畫動土典禮！打造東南區專屬「文學道」

於本月20日舉行開工動土典禮，積極推動「臺中市城南之心計畫」，盼打造東南區專屬「文學道」。

為串聯臺中火車站前、後站的生活圈，縫合都市藩籬，臺中市長盧秀燕就任後即積極推動大智路打通，改造既有空間，市府都發局延續既有的綠空鐵道軸線計畫，去年向營建署提出「臺中市城南之心計畫」，順利爭取到補助經費6,000萬，結合市府自籌1,500萬，總計7,500萬工程經費，本月20日舉辦開工動土典禮，盼打造結合綠意、書香與慢活寧靜的東南區「文學道」。

「臺中市城南之心計畫」工程開工動土典禮由市長盧秀燕親自主持，此計畫包含「三大亮點」及「三個彩蛋」，盧秀燕說，第一大亮點為「空間覺醒」，也就是透過綠意融合的方式，打開立德園道與勞工中心廣場圍牆，同時打造無障礙的人本散步道。

優化設計鋪面與草坪最佳比例之多元休憩環境，提供民眾舒適休閒區域。

第二亮點「美學覺醒」則畫出東南區的「微笑生活曲線」，以結合東峰國中、國光國小校園與興大園道系統的方式，打造一條綠蔭長廊，藉以串聯舊城中區的政經都心及東、南區的城南生活圈，幫助產業經濟、文化、休閒全面升級，此綠蔭廊道也就是東南區專屬的「文學道」。

第三亮點為「自然覺醒」，透過將現存228廣場的局部硬舖面改造為柔軟生態的草皮，打造東南區的市民廣場，提供親子更安全、柔軟與舒適的活動空間。至於三個彩蛋，市府特別邀請師生參與設計，創作出具特色的「國光國小戶外攀樹教室」、「國光國小大地通學接送平台」及「東峰國中白千層學習角落」。

都發局強調，「城南之心計畫」秉持「引風、增綠、留藍」的都市美學核心精神，透過空間營造方式，共改造6公頃綠地系統，且考量東、南區有多所重要學校，特別依循中央「簡單、自然、好使用」的原則，以人文薈萃基礎打造「文學道」空間主題。

學校周邊以《詩經》植物為教育主題的街角文學廣場，增添書香氣息。

此工程計畫可大幅提升綠化量、達成都市視覺減壓效益，總計將增植約75棵喬木、7萬2,000棵灌木，同時透過巧思設計營造出1處校園老樹街角及5處街角空間，達到都市縫合目的。

都發局指出，「城南之心計畫」創造約1,500公尺綠蔭步道、可增加270公尺自行車道與115公尺園道無障礙動線，並串連中興園道、東光園道及忠孝路商圈，工程預計今年底完工，未來更將串連中興大學周邊大里溪大康橋計畫、綠川下游改造計畫等，盼打造東南區成為人文薈萃與生態樂活兼俱的人文休閒軸帶。

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