黃子佼秀扭蛋公仔項鍊、企業力挺「永續玩樂」，全台最in玩具貨櫃屋開箱！

18年的時間，由一群教育工作者發起，募集各地的二手玩具再生後送愛至偏鄉離島、東南亞、非洲等地。只要有空地、有需要的兒童，玩具圖書館協會(以下簡稱「玩協」)就奔走各鄉設立微型玩具圖書館，致力把「環保教育、永續玩樂」的精神傳給下一代。耕耘多年後，最初的夢想已然開花結果，準備邁入新的里程碑：全台最大「玩具共享園區」第一站——「玩具藏寶箱」於6/16啟用開箱！

全台最大「玩具共享園區」前哨站「玩具藏寶箱」開箱，藝人黃子佼擔任「玩具永續大使」。 圖/玩具圖書館協會 提供

世界看好了！全台最大「玩具共享園區」示範站

下著滂沱的大雨，五彩繽紛的貨櫃屋在雨中依舊搶眼，這個由兩只40呎貨櫃組成的「玩具藏寶箱」，是「玩具共享園區」的示範站，整個園區預計共5百多坪，預計於2025年前完工，讓玩協有個基地，能夠向世界展演二手玩具獨門「轉生」系統，讓經驗被複製，更多廢棄玩具可以再發光！

除了滿懷期待的在地鄉親和孩童，「玩具藏寶箱」啟用派對還來了台塑生醫總經理劉慧啟、和泰產險董事長蔡伯龍、萬海航運旗下基金會副執行長陳欣惠、多位國小校長等。現場座無虛席，眾人不畏天候、滿懷期待地見證別具意義的一刻。

企業名人熱情支持，期望能讓二手玩具有個基地，向世界示範廢棄玩具再生循環系統。 圖/倡議家

「玩具永續大使」黃子佼：我就是女兒的大玩具！

派對開始前十分鐘，大雨奇蹟般停止，六月的天空陽光普照，彷彿連天公都在為這場盛事作美。「玩具永續大使」黃子佼率先上台揭開序幕，感謝諸多企業投入，並把掌聲歸給為協會默默付出的志工夥伴和企業好友。

黃子佼與玩協情牽九年，多次為協會公益代言、跨刀設計、市集分享，這次是他迎來前世情人「黃玉米」後首度回歸代言，黃子佼特地戴上用扭蛋公仔製作的項鍊，表示，「因為叔叔阿姨的疼愛，黃玉米的玩具多到玩不完，還好有這地方，讓我們可以把用不到的玩具送到這裡來，和偏鄉的孩子資源共享。」黃子佼也甜蜜的說，預計未來十年，自己都會是女兒的大玩偶，身為「玩具永續大使」，他也會透過身教，把惜物愛物的精神傳承給孩子。

黃子佼頸上掛著的是使用廢棄扭蛋公仔製作成的飾品項鍊。 圖/倡議家

台塑生醫：用二手玩具推動預防醫學

長期支持協會的台塑生醫也對「玩具共享園區」表達高度支持。台塑生醫自2020即和協會合作打造「Formosa玩具基地」，辦理超過200場次的弱勢團體與偏鄉社區關懷活動，並透過王長庚公益信託推動Formosa樂活圈，把二手玩具送到偏鄉，不只讓小朋友在玩樂中學習體驗，也鼓勵長者老幼共學互動，讓長者透過樂齡玩具找回初心和生活樂趣，讓自己變得更健康活躍。

台塑生醫劉慧啟總經理表示，玩具共享園區和台塑生醫推動「預防醫學」的概念不謀而合，未來台塑企業、台塑生醫、王長庚公益信託，都會盡力支援，期盼能喚起大眾對玩具永續的意識。

台塑生醫認為「玩具共享園區」和企業推動「預防醫學」概念不謀而合，有助老幼共學、全齡健康。 圖/玩具圖書館協會 提供

萬海慈善基金會：貨櫃變身話題新地標

而在全球貨櫃大缺的情況下，萬海慈善基金會仍慷慨捐贈貨櫃屋，除了提供楊梅鄉親一個歡樂的學習場域，也在金門成立了第一個玩具圖書館。基金會副執行長陳欣惠表示，「大多數人都有珍惜物品的善念，但如何把物資送到有需要的地方，就是學問。看到冰冷堅硬的貨櫃透過公益捐贈，散發出溫度與希望，非常令人感動。」

和泰產險：從捐贈者到志工，用彩繪點亮城市

本次捐贈彩繪費用的和泰產險也是玩協的老朋友，和泰產險從捐贈玩具開始，進而成為協會長期志工，3年來已協助整理再生超過1千公斤的回收玩具。和泰產險蔡伯龍董事長十分認同協會所建立的玩具共享平台，認為不僅讓廢棄玩具有了新生命，也能縮短城鄉差距。除了包辦貨櫃屋彩繪，有鑑於疫情期間民眾心情灰暗，和泰近兩年也積極投入社區美化彩繪行動，希望能在城市製造一些開心的場景，帶給大眾活潑歡樂的氣氛。蔡董事長表示，「做公益是應該的，本來企業就該盡社會責任，希望大家齊心協力，讓玩協有更大空間去做更有意義的事。」

和泰產險員工長年擔任玩協志工，出錢也出力，疫情期間更透過彩繪點亮社區、傳愛至各地。 圖/倡議家

走在很前面！「玩具共享園區」串連各式族群共創影響力

在企業好友聯手畫下最後一筆彩繪、「玩具永續大使」黃子佼揭曉貨櫃屋命名票選結果後，「玩具藏寶箱」正式開箱，宣告永續玩樂時代到來！實地走進藏寶箱裡，可以看見分門別類、收納整齊的玩具零件，民眾來到這裡，可以在志工長輩的帶領下，巧手完成獨創花圈、飾品等，或是向「玩具醫生」學習如何維修玩具。幼兒也有獨立的區域，讓親子度過放鬆同樂的時光。

「玩具藏寶箱」裡有各式玩具等著民眾來挖寶。 圖/玩具圖書館協會 提供

玩協表示，從零開始，到各界資源進來，這條路非常不容易。要解決廢棄玩具造成的環保問題，不能光靠政府，更需要民間一起來推動。未來「玩具共享園區」每年可再生50公噸的二手玩具、廣納1萬人次的志工參與，讓更多人加入循環共享行列。此外，園區能服務從0到100歲各式族群，不分年齡、貧富、階級、性別，每個人都可以來享受資源，青年也可以有服務學習的機會，期望能提供一個兼具永續環保、教育與休閒意義的遊樂園地，為大小朋友創造多采多姿的回憶。

如同白色貨櫃屋在企業相挺接力彩繪下，一筆一筆畫上繽紛色彩，成為裝載笑顏與永續能量的藏寶箱，「玩具共享園區」的夢想藍圖，也需要大眾相約接力構築。一個玩具藏寶箱可能不足以容納所有孩子的夢想，但是一整片園區就有機會撐起永續未來。

邀請您現在就來支持「玩具共享園區」計畫！

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