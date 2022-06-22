台灣拜耳全方位實踐性別友善職場 打造多元共融幸福企業

台灣拜耳與德國經濟辦事處共同響應彩虹驕傲月，邀請台灣同志諮詢熱線協會理事長林韋成（左一）及彩虹平權大平台執行長呂欣潔（左二）分享共融職場帶給員工的益處。 圖╱台灣拜耳提供

台灣拜耳攜手德國經濟辦事處（German Trade Office Taipei，簡稱GTO）響應2022同志驕傲月，舉辦「性別零阻礙 落實職場我們都有愛」專題演講，為深化多元與包容的企業文化，在公司的支持下，為LGBT+多元族群與支持盟友成立企業資源團體(Business Resource Group)「BLEND」社群。今年，拜耳全球與BLEND社群發起為期一個月的「Be Proud Be Bayer」的主題活動，支持並推廣「多元共融」（Inclusion & Diversity，簡稱 I&D），這也是拜耳企業永續目標之一。

台灣拜耳財務執行長陳芬君為活動拉開序幕，期望每位員工都能保持獨特，並從多元共融的職場環境中創造出屬於個人的多彩職業生涯。 圖╱台灣拜耳提供

員工們紛紛加入響應行列，藉由自身故事分享表達企業對LGBT+多元群體的支持，台灣拜耳財務執行長陳芬君提及：「企業注重員工福祉『尊重個人做自己的權力』，並期望同仁創造獨特多彩的職業生涯。」活動亦邀請台灣同志諮詢熱線協會理事長林韋成及彩虹平權大平台執行長呂欣潔，與員工分享落實多元性別友善職場的重要性，推進「多元共融辦公室」，以打造幸福職場環境。

德國經濟辦事處處長Axel Limberg亦表示：「不論是德國還是台灣，近年皆積極倡議多元與包容的價值和關注多元族群LGBT+的權益，但在政策與社會制度上，仍還有許多未完成的事」，因此很高興能為此議題出一份力，善盡社會責任推動職場多元與共融文化。

企業與員工共同努力 消弭員工心中的擔心

作為第一個全國性同志組織，台灣同志諮詢熱線協會從同志人權出發，進而發展性別教育、同志家庭、跨性別等議題。林韋成理事長表示，「同志也是一名員工，跟周邊夥伴有更多信任，在工作上也會更開心，放鬆的職場環境也有助於提高員工生產力」，據英國Stonewall組織調查，員工於工作間隱藏性傾向，會減弱高達30%的生產力，由此可見，建立多元友善職場不僅能給予員工歸屬感，亦能提升企業競爭力。

台灣同志諮詢熱線協會理事長林韋成分享自身經歷，若企業給予同志員工支持並作出相應的政策調整，提供友善的環境，企業也能得到相應的回報。 圖╱台灣拜耳提供

除了企業的努力外，員工們的日常言行也很重要，過去社會總習慣以小姐、先生稱呼合作對象，而在多元文化的影響下，性別認同不再拘於二選一，比起再以生理性別區分，尊重專業以職稱溝通更為適合。彩虹平權大平台執行長呂欣潔也說「不需放大、縮小，他就是存在，面對下一代的性別教育也不需要疑慮，只需要讓他們清楚知道世界上有很多種人，想成為哪種都可以」，在這看似充滿條框的環境，其實充滿可能性，只要願意聆聽、理解，便能消除員工心中的擔心。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔解釋同志伴侶結婚、領養的不易，並強調有同婚但仍未平權，不論在職場還是社會環境，多元共融都還有進步空間。 圖╱台灣拜耳提供

台灣拜耳女力最大化 打造共進步的友善職場

獲得「2021亞洲最佳企業雇主獎」的台灣拜耳也積極向性別友善職場推進，企業不僅以塑造員工向心力、跨團隊協作為目標，多元與包容的企業文化也很重要，藉由消弭月經貧窮、響應世界子宮內膜異位日等，強化女力、平權意識，讓每一位同仁對團隊的認同與歸屬感加倍。

此外，拜耳也在國際上獲得肯定，入選2021彭博性別平等指數，評分包括女性擔任管理職比例、同工同酬、包容性企業文化、防性騷擾政策與女性品牌價值。由企業統計可知，目前台灣女性員工比例達60.2%，且管理階層女性主管的比例達到57.8%，高於全球集團平均，提前達到全球性別平等的目標，而拜耳的主管職女性比例也早遠高於台灣平均值，實為女性友善職場表率。

台灣拜耳以線上、線下同步形式舉辦演講活動，讓員工更認識友善職場的重要和優勢，並一同為共融辦公室努力，身體力行台灣拜耳的員工福祉『尊重個人做自己的權力』。 圖╱台灣拜耳提供

「多元共融辦公室」 提升企業經濟競爭力

根據服務範圍擴及全世界各大企業的管理諮詢公司麥肯錫於2020 發布的Diversity wins資料顯示，促進性別平等不僅能幫助企業成長，乃至全球GDP也會隨之增加，藉由多元共融的環境打造，除了令員工獲得最大程度的認同外，也能為企業創造最大的效益。

台灣拜耳成立多元與共融工作委員會，成員皆來自不同單位、事業部，跨部門的團隊背景也體現多元價值，透過不同的觀點與經驗在推廣中激發出更多創意，以協助組織發展，提倡多元與共融的精神。首先調查員工們的意見，聆聽每位員工對於「多元共融」（I&D）精神的想法與他們所關注的議題。

在多元與共融文化的推動上，台灣拜耳聚焦性別平等、女力賦權、多元群體關懷(LGBT+及身障族群)、消弭無意識偏見等面向。串聯線上與線下的實體活動，不僅邀請外部講者共同倡議女性賦權、平權意識；還攜手勵馨基金會透過教育實踐校園月經友善；於世界子宮內膜異位日，關注女性健康，打破生理痛禁忌話題等一系列的活動，讓每一位同仁對團隊的認同與歸屬感加倍。未來也會持續號召員工共同參與，以實際行動展現對多元與共融議題的支持，把影響力延伸至企業每個角落。

台灣拜耳作為生命科學跨國領導企業，擁抱多元，從各個層面打造共融職場文化，帶給員工充分的歸屬感與機會均等的工作環境，讓員工能夠認同這樣的理念並將其融入日常生活當中，彼此互相尊重、互相協作，才能產生更多創意和突破，成就最大生產力，進一步與社會共榮。