雲林+1528 增3死亡確診都是80歲以上長者

雲林縣今天本土確診1528例，以斗六市391例為多，虎尾鎮198例次多，斗南鎮有140例，其餘17鄉鎮則有18例至96例，縣內目前盛行率超過8.32％，仍處高原期，提醒民眾務必落實防疫措施。

衛生局長曾春美說，今天確診者中男性707人、女性821人，年齡最小不到1歲，最年長100歲，其中1273人沒有症狀，255人分別有咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀。

另，今天新增3例死亡確診個案，男性1人、女性2人，年齡80至90歲間，分別有癌症、高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病史，有2人已完整接種3劑疫苗，1人則未曾接種過疫苗，死亡日期介於本月17日至18日，今由疾管署判定公告。

縣長張麗善說，雲林縣今獲8700劑兒童BNT疫苗，即日起安排校園施打計畫，預計7月1日前完成兒童莫德納及BNT疫苗施打，一、二劑都要施打同廠牌，目前特約醫療院所已經開打，校園接種時程會由各校通知，現場依廠牌畫設專區分流施打。 雲林縣今天確診人數以斗六市391例最多，其次是虎尾鎮198例、斗南鎮140例，目前仍處高原期。圖／雲林縣政府提供

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