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出席活動挺台灣石斑 蘇貞昌：中國打壓也不是第一次

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今上午在新北出席全聯及農委會合辦的「全民相挺 漁民放心～ 臺灣石斑 世界尚讚」活動。記者李成蔭／攝影
行政院長蘇貞昌今上午在新北出席全聯及農委會合辦的「全民相挺 漁民放心～ 臺灣石斑 世界尚讚」活動。記者李成蔭／攝影

台灣石斑魚近來遭大陸禁止輸入，被認爲是因為政治因素，行政院長蘇貞昌表示，珍貴的石斑魚在台灣養殖成功，政府檢驗完全合格，中國大陸應用科學證據，並依國際貿易慣例來作業才是道理，這種打壓也不是第一次，感謝業者一起行銷，呼籲國人一起消費好的、珍貴的魚種。

為挺台灣石斑魚，蘇貞昌今上午在新北出席全聯及農委會合辦的「全民相挺 漁民放心～台灣石斑 世界尚讚」記者會活動。

蘇貞昌指出，石斑魚是珍貴魚種，台灣養殖非常成功，深受消費者喜愛，也行銷多國，中國大陸非常蠻橫地、突然地違背國際貿易慣例，說其中有不合格，但政府檢驗完全合格，希望中國大陸要用科學證據，大家依據國際貿易慣例來作業才是道理。

蘇貞昌提到，中國大陸類似打壓也已經不是第一次，是前科累累，像前陣子打壓台灣的鳳梨及釋迦，現在又針對台灣水產品，很不合理；今天看到國人同胞對自己的石斑魚有信心，農委會也會做最好檢驗，一定符合安全標準。

蘇貞昌表示，感謝全國超商業者、連鎖業者大家一起加入，努力讓行銷更好，像全聯去年光鳳梨就銷1萬公噸，政府特別肯定跟感謝；現在也願意再加入行銷石斑魚，呼籲國內同胞一起來消費好的、珍貴的魚種。

行政院長蘇貞昌今上午在新北出席石斑魚推銷活動，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
行政院長蘇貞昌今上午在新北出席石斑魚推銷活動，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

蘇貞昌 農委會

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