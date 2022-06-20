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台梵重要宗教交流 佛光山代表驚豔全場

聯合新聞網／ 人間福報訊

台梵合辦宗教交流，佛光山日內瓦監寺覺芸法師（前排左4）應邀與會並擔任講者，闡述星雲大師與教宗若望保祿二世、本篤十六世以及及樞機主教單國璽密切交流的事例。 圖╱人間社記者張瑩
台梵合辦宗教交流，佛光山日內瓦監寺覺芸法師（前排左4）應邀與會並擔任講者，闡述星雲大師與教宗若望保祿二世、本篤十六世以及及樞機主教單國璽密切交流的事例。 圖╱人間社記者張瑩

駐教廷大使館17日與教廷跨宗教對話部合辦天主教與佛教交流研討會，佛光山日內瓦監寺覺芸法師應邀出席，分享佛光山與天主教友好交流。研討會中佛光山是漢傳唯一代表、也是台灣唯一代表。駐教廷大使李世明強調，台灣是宗教自由的燈塔，政府響應教宗呼籲，發起多項跨宗教集會，共同祈求烏克蘭和平與疫情平息。

這場名為「相遇文化-佛教徒與天主教徒之間的友誼」研討會，17日下午在教廷宗座傳信大學舉行，由曾在台灣服務超過20年、現任跨宗教對話部副祕書長的鮑霖神父（Paulin B. Kubuya）主持，覺芸法師應邀與會並擔任講者，他在會中生動介紹星雲大師與已故樞機主教單國璽的深厚情誼，成為全場焦點。值得一提的是，研討會中佛光山是漢傳唯一代表、也是台灣唯一代表。

教廷跨宗教對話部部長阿尤索樞機主教（Miguel Angel Ayuso）在開幕致詞時表示，教宗方濟「眾位弟兄」（Fretelli tutti）通諭強調跨宗教交流與友誼，希望各宗教能發揮友愛精神，促進世界和平、讓地球更美好。

佛光山開山星雲大師、天主教樞機主教單國璽，相識半世紀，友情超越宗教藩籬。 圖／人間福報提供
佛光山開山星雲大師、天主教樞機主教單國璽，相識半世紀，友情超越宗教藩籬。 圖／人間福報提供

李世明表示，台灣是宗教自由的燈塔，也是宗教多樣化的國家，政府與人民長期致力於推動跨文化、跨宗教的對話，例如近來為回應教宗方濟各項呼籲，在疫情和俄烏衝突期間，發起多次跨宗教集會，持續為疫情結束與世界和平共同祈禱。

覺芸法師以一系列照片分享佛光山與天主教各項交流成果，包括星雲大師1997年由單國璽陪同，在梵蒂岡會見當時的教宗若望保祿二世，2006年星雲大師來羅馬參加教宗本篤十六世的公開接見，以及2018年10月在台灣佛光山舉行的第一屆「天主教修女與佛教比丘尼對話國際研討會」等，獲得全場矚目，會後吸引多位天主教神職人員上前詢問細節。

泰國法師屢屢讚嘆佛光山與天主教的交流互動，實為楷模，值得學習。此外，大眾對佛光山與天主教的情誼互動印象深刻，會後紛紛向法師表示佛光山在這方面非常成功，值得學習。

籌辦活動的跨宗教對話部祕書長英都尼蒙席（Indunil J. KODITHUWAKKU K.）在會議結論時強調，感謝台灣政府對跨宗教對話活動的支持。

大眾對佛光山與天主教的情誼互動印象深刻，會後紛紛向覺芸法師表示佛光山在這方面非常成功，值得學習。 圖╱人間社記者張瑩
大眾對佛光山與天主教的情誼互動印象深刻，會後紛紛向覺芸法師表示佛光山在這方面非常成功，值得學習。 圖╱人間社記者張瑩

駐教廷大使館指出，天主教與佛教追求和平、信仰自由、尊重多元等共同價值，此次研討會主旨是分享彼此交流對話的具體成果，會議出席者包括教廷官員、傳信大學教授、天主教人士、及泰國臥佛寺代表團等百餘人。

為強化宗教交流，覺芸法師也在駐教廷大使館安排下，參加馬爾他騎士團16日晚間舉辦的跨大西洋宗教與宗教聯誼酒會，18日與泰國臥佛寺訪問團參訪梵蒂岡博物館。

1997年星雲大師與天主教教宗若望保祿二世對話，大師以石雕的觀音聖像相贈。教宗表示，觀音菩薩就如天主教的聖母瑪利亞一樣，都是慈悲與和平的象徵。此次會面，被譽為「世紀性的宗教對談」。 圖／佛光山提供
1997年星雲大師與天主教教宗若望保祿二世對話，大師以石雕的觀音聖像相贈。教宗表示，觀音菩薩就如天主教的聖母瑪利亞一樣，都是慈悲與和平的象徵。此次會面，被譽為「世紀性的宗教對談」。 圖／佛光山提供

● 跨世紀的宗教對話

1997年2月，星雲大師應邀赴梵蒂岡與天主教教宗若望保祿二世 (Pope John Paul II）會談，此舉被視為宗教交流及世界和平向前邁出一大步的表徵，所以又被譽為「跨世紀的宗教對話」

星雲大師就宗教融和的問題，向年近80的教宗提出5項建議時，教宗聽後也表示贊同，並表達會將建議轉由相關單位研究。大師提出的建言有：一、請教宗登高一呼，聯合世界各個宗教成立「國際宗教聯誼會」；二、邀請教宗到亞洲牧靈訪問時順道訪問台灣；三、日後佛光山和教廷加強交流；四、佛光大學與南華大學，顧與梵蒂岡或羅馬的圖書館辦理圖書交換，並提供教廷或義大利大學，推薦的學者和學生做研究或選課就讀的一切協助；五、二校可承辦天主教委託的各項宗教會議，或「宗教與高等教育研討會」。

這一次會面，星雲大師送給教宗一尊觀世音菩薩，推崇教宗對於世界和平的貢獻，教宗則以梵蒂岡的紀念幣相贈，並表示希望有機會到台灣訪問。

此次和教宗的會面，可以說為宗教的互訪寫下了歷史性的一頁。

星雲大師與教宗本篤十六世晤談，並致贈弘法50年的影像專輯《雲水三千》予教宗。 圖／人間福報提供
星雲大師與教宗本篤十六世晤談，並致贈弘法50年的影像專輯《雲水三千》予教宗。 圖／人間福報提供

● 面邀教宗本篤十六世訪台

2006年6月21日星雲大師在梵蒂岡聖伯多祿大教堂，與教宗本篤十六世晤談，並致贈弘法50年的影像專輯《雲水三千》予教宗。星雲大師表示，他是以朝聖的心情來羅馬訪問，也希望藉此增進佛教與天主教的相互了解與合作。

● 宗教不同 但可一起祈禱

星雲大師與單國璽樞機主教相交相知半世紀以上，天主教界與佛教界的互動一向和諧，也經常聯合舉行學術及公益活動。2011年8月23日各宗教舉行愛與和平宗教祈福大會，單樞機與星雲大師並肩出席。佛光山佛陀紀念館落成時，單樞機也前往祝賀。

2006年，單樞機主教得知罹患肺腺癌，瀟灑的說自己要「廢物利用」，接著展開「生命告別之旅」，四處演講，感動了許多人。星雲大師與病為友，視力退化模糊，仍堅持寫了上萬幅「一筆字」書法，毅力驚人。

談及「宗教融合」問題，星雲大師表示，各宗教的教主不必相同，但教徒和神職人員大家不必分別，可以來往，像「八二三愛與和平宗教祈福大會」就是個很好的示範。單樞機主教也表示贊同，認為各宗教用自己的儀式去祈禱，但也可以聯合一起來祈禱，並說：「佛館這麼好的場地，我們來舉辦（祈禱）。」

兩位深受敬仰的宗教界領袖，相識半世紀，友情彌堅，超越宗教藩籬，在生死、宗教融合議題上有著同樣的豁達超越。

星雲大師與單國璽樞機主教來往幾十年，交情深厚。 圖／佛光山提供
星雲大師與單國璽樞機主教來往幾十年，交情深厚。 圖／佛光山提供

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