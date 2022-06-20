前立委陳柏惟曝罹5病：上次9點睡應該清光緒吧

前立委陳柏惟昨晚在臉書上透露，最近一次罹患5種病，引起許多臉書粉絲關心，要他注意免疫力，「好好保重身體！」陳除了貼出藥膏照，還笑稱自己「嘿什麼台灣病都中了，就是武漢那個還沒，病毒看到我都會怕嗎？」

陳柏惟說他因為免疫系統下降，罹患了「物理性蕁麻疹、口腔炎、牙齒斷掉、嘴泡疹、汗斑，然後剛剛被蜜蜂刺」，並說這幾年就是身心靈的試煉，「看我多會忍，都沒讓你知道」。

從他貼出的照片看來，背上有一大片的紅斑，手臂上也有些痕跡，他說，「這張已經退癀了，本來是一張世界地圖咧」。