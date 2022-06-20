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前立委陳柏惟曝罹5病：上次9點睡應該清光緒吧

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
陳柏惟貼出的照片顯示，他的背上有一大片的紅斑。圖／取自陳柏惟臉書
陳柏惟貼出的照片顯示，他的背上有一大片的紅斑。圖／取自陳柏惟臉書

前立委陳柏惟昨晚在臉書上透露，最近一次罹患5種病，引起許多臉書粉絲關心，要他注意免疫力，「好好保重身體！」陳除了貼出藥膏照，還笑稱自己「嘿什麼台灣病都中了，就是武漢那個還沒，病毒看到我都會怕嗎？」

陳柏惟說他因為免疫系統下降，罹患了「物理性蕁麻疹、口腔炎、牙齒斷掉、嘴泡疹、汗斑，然後剛剛被蜜蜂刺」，並說這幾年就是身心靈的試煉，「看我多會忍，都沒讓你知道」。

從他貼出的照片看來，背上有一大片的紅斑，手臂上也有些痕跡，他說，「這張已經退癀了，本來是一張世界地圖咧」。

許多人留言提供治療偏方等，也有很多人要他早些睡，好好休息才是提高免疫的重要之道，他則回說，「我上次九點睡應該清光緒吧」。

陳柏惟貼出的照片顯示，他的手臂上大片的斑痕。圖／取自陳柏惟臉書
陳柏惟貼出的照片顯示，他的手臂上大片的斑痕。圖／取自陳柏惟臉書

陳柏惟 麻疹

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