前大法官孫森焱過世 7月12日舉辦告別式

前大法官孫森焱16日深夜10時過世，享壽88歲。孫森焱的子女今天透過臉書表示，告別式將於7月12日上午於台北第二殯儀館至真三廳舉行，不辦公祭，不發訃聞，婉謝花籃禮金。

孫森焱為台灣大學法律系畢業，司法官訓練所結業，曾任地方法院法官、檢察官、高等法院法官、最高法院法官，於1994年經國民大會臨時會行使同意權投票通過，出任第6屆大法官。

孫森焱的子女透過孫森焱臉書發文表示，「爸爸先於四月初跌倒腦傷，經醫療團隊悉心治療，得以離開加護病進行復健」，並指原本滿心期待爸爸能夠盡快出院，回家休養繼續滑手機，不過事與願違，遇到院內感染。

文章指出，孫森焱超有防疫意識，早從去年起就上網預約施打疫苗（這位追上數位時代的阿公當時超得意的啊！），3劑打好打滿，成功打贏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）這一役。

孫森焱的子女寫道：「只是身體器官歷經這次折磨，每況愈下。最終還是離我們遠去。爸爸放下身體負擔後，現在大概重拾促狹愛說笑的本性，悠哉地滑手機科科笑著吧？」

文章並指出，告別式將於7月12日上午7時至9時於第二殯儀館至真三廳舉行，尊重爸爸和媽媽的想法，不辦公祭，不發訃聞，婉謝花籃禮金。