Omicron致死率將再創高 專家曝此波疫情結束時間點

Omicron疫情延燒，指揮中心最新統計，今年截至六月十六日，國內本土病例累計達310萬7千多例，中重症1萬1千多例，死亡4015例，依各年齡層分析感染率及致死率，全年齡致死率為萬分之13，死亡個案以高齡者居多，90歲以上致死率達5.89%。國內專家表示，此波疫情約再持續兩周就會結束，死亡人數就會減少，但兒童、年長者不可輕忽，務必避免感染，降低引發重症致死風險。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，最新年齡層分析，70歲確診者達13萬8千多例、死亡800多例，致死率約為0.63%；80歲年齡層確診6萬多例、死亡1300多例，致死率2.22%；90多歲年齡層確診1萬5千多例，死亡900多人，致死率5.89%。

黃立民預估，此波疫情，致死率再高也有限，推估Omicron致死率約介於萬分之13至15，而目前疫情趨緩醫療量能較為寬鬆，有利於病人治療，且治療也愈來愈有經驗，只要能落實早期快篩確診、早期給藥，不要拖延至3、4天後給藥，並依患者病情開立免疫調節劑治療，同時加強加護病房患者治療，就可降低死亡人數，往後應該有2個月的好日子。

新光醫院副院長洪子仁及黃立民都說，目前疫情正逐步趨緩、下坡中，約再持續兩周就會結束，屆時死亡人數就會減少，但目前受到日前中南部疫情影響，死亡人數還是會增加一些。

洪子仁說，若只觀察Omicron致死率，可能受到黑數影響而有所偏差，因此採用全人口致死率較爲精準，目前國內受新冠病毒影響全人口致死率為萬分之1.6，預估往後致死率約介於紐西蘭的萬分之2.5及南韓萬分3.6，至於Omicron致死率，有可能維持在萬分之15至20。

「對年長者來說，這是不好的時代，新冠病毒的威脅會一直都在。」黃立民說，全世界年長者的致死率都很高，感染後幾乎都是去掉半條命，原因是年長者身體虛弱，免疫反應差，染疫後病毒繁殖不受控制，幾乎很難治療「能做的十分有限」；臨床發現，80歲以上年長者確診後，使用瑞德西韋治療2至3天，PCR檢測Ct值仍低，病毒量也只能減少一半，顯示藥物抑制病毒效果不佳。

避免確診者染疫死亡，黃立民及洪子仁均提醒，年長者及身邊家人應要打滿3劑疫苗，如果符合資格也應盡速打第4劑疫苗，平時落實戴口罩、勤洗手避免染疫。 新光醫院副院長洪子仁說，只觀察Omicron致死率，可能受到黑數影響而有所偏差，採用全人口致死率較爲精準。圖／洪子仁提供

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