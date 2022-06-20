臺東。從慢經濟出發！ 6/24(五)臺東雲端國際旅展線上洽談會介紹

疫情衝擊，慢活正流行！臺東縣政府大力推動《慢經濟in臺東》，從雲端介紹臺東！值得您來一對一與臺東業者交流，邀請一起行銷臺東的美與獨特的旅遊體驗。

圖／臺東縣政府提供

「2022臺東雲端國際旅展Cloud Travel EXPO．Taitung Taiwan」將於6月24日（五）至26日（日）正式登場，並於6月24日下午兩點舉辦「臺東雲端國際旅展」線上洽談會，讓臺東在地業者透過線上直播，零時差、無國界地行銷優質套裝產品，旅行業者及國際買家可以同步即時觀看，甚至進一步展開一對一交流。

近年來臺東縣政府致力推動「慢經濟」，並將臺東獨有的慢活氛圍融入旅遊體驗。「臺東雲端國際旅展」期待開發各國潛在旅客、宣傳臺東在地品牌，邀請海外觀眾放慢腳步體驗臺東的真、善、美。因應疫情影響，縣府在去（110）年首創線上雲端旅展，吸引超過20家海外媒體一同觀看，今（111）年也持續協助在地業者跨越疫情與國界和海外業者對接，除了以線上行銷方式展示臺東豐富的觀光資源、維持國際連結與旅遊熱度，更期待透過線上洽談會，將線上體驗轉化為實體旅遊訂單。

越在地越國際！參與業者類型多元、內容豐富

本次旅展邀請到食農教育推廣業者範樟園、創意手作課程業者祥銓農創、心燈窯坊，推廣臺東的特色活動；長濱1號、源天然、野菜皇后、東台灣農特產行、親水軒、梨迦初走，推薦臺東必買伴手禮；優質旅遊業者國度旅行社、普悠瑪旅行社，介紹如何進行臺東深度旅遊。洽談會現場將有同步翻譯協助，業者們可以透過線上洽談會直接與來自各國的潛在買家介紹自家產品的細節和魅力，如同面對面般，不僅能直接秀出產品，也可以透過影像進一步展示，並利用直播實時留言功能馬上接收與回應觀看者的提問，不只將國際旅展搬到線上，更把線上觀眾直接帶進臺東。

臺東雲端國際旅展線上洽談會6/24(五) 14:00-16:30

更多旅展資訊：https://udn.com/page/topic/22178詳情請見官網：https://taitungtravelfair.com洽談會報名 (請於6/24前填寫報名表單)：https://forms.gle/P2iz5BoutCCntoGR7

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