臺中大鵬國小得獎營養午餐上架 新鮮健康吃得到

文／ 臺中市政府提供

盧市長邀請市民朋友一同品嚐。 圖／臺中市政府提供
盧市長邀請市民朋友一同品嚐。 圖／臺中市政府提供

「大享食育協會」舉辦的2021第四屆臺灣學校午餐大賽，由臺中市西屯區大鵬國小獲得「全家便利商店商品化獎」肯定，並聯名開發「五味虱目魚柳便當｣、「堅果地瓜燒濃湯」，日前於全家便利商店鮮食區正式販售。

盧市長說明，她上任後便主張「讓孩子吃得飽、吃得好！」市府教育局今年度補助學校午餐經費高達10億元，位居六都第一；她也率六都之先，將照顧弱勢學生安心午餐券的面額，自今年4月1日起由50元調高到65元。這次大鵬國小的學校午餐能做成便當上架販售，非常難得，也肯定市府用心照顧學童午餐和學校團隊的努力。

教育局長楊振昇表示，為保證學校午餐安全，教育局均要求學校午餐要「吃在地、食當季」，全部食材須具國產可追溯標章，目前臺中市的學校午餐食材標章使用率已達96.83%，為六都第一，讓孩子們吃得安心又健康；大鵬國小午餐能夠商品化，肯定學校午餐不僅朝永續低碳目標邁進，也符合市場需求，教育局和學校未來也會繼續努力，讓學童吃上營養美味兼具的午餐。

大鵬國小營養午餐堅持選用當季及在地食材，營養美味、健康滿分，日前於全家便利商店正式販售。 圖／臺中市政府提供
大鵬國小營養午餐堅持選用當季及在地食材，營養美味、健康滿分，日前於全家便利商店正式販售。 圖／臺中市政府提供

大鵬國小營養師顏欣儀表示，「五味虱目魚柳便當｣選擇食物鏈底端的魚種「臺灣養殖虱目魚」，並配上自製五味醬，滋味獨特、令人回味無窮，米食則選用臺南11號白米加上16號穀米，香Q有嚼勁，同時也響應吃在地、食當季，減少碳足跡；「堅果地瓜燒濃湯」，則選用瓜瓜園地瓜，加上獨家起司燒及烤核桃，香氣及口感加成，營養更滿分。

教育局指出，臺中市各校的學校午餐各有特色，大鵬國小透過在地食材設計學校午餐，更獲得「全家便利商店商品化獎」，現已在全家便利商店上架販售，讓一般消費者也能嚐到學校午餐的美味營養，體會學校團隊的努力與用心。

(臺中市政府 廣告)

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