【重磅快評】唐山打人的黑與食藥署把關的黑

大陸唐山市打人事件震撼海內外。網民多日熱議，驚動官方下令查處違規發言的帳號，以免民怨動搖國本；台灣群眾討論熱度不亞於疫情。兩岸政治制度迥異，但都有背景不凡的黑勢力；唐山打人事件曝露大陸地方治理黑化，台灣黑得更「先進」些，連替人民健康把關的衛福部已暗不見光。

唐山打人大哥出自「天安社」，幫名很有諷世意味。習近平標榜打貪腐十年，還能有目無法紀的幫眾在京城外囂張，這黑，不是普通的黑。大哥們能在黨的眼皮下，從江蘇北上河北跨省闖蕩，靠山顯然很硬，連中共五大班子的紀檢系統都睜眼閉眼。

大陸網民反省者眾，不少人自我批判向極端暴力低頭，坦言因恐懼向惡妥協，感嘆社會缺乏道德反制力量；但也對政府極不滿，打黑說一套作一套，「和諧」異議卻是寸草不留。社交平台上批判火力強大，同時無力感深沈，這怨氣和本地民眾不滿政府防疫作為，氣味相似。

碰上政府與惡共存，司法檢調等執法單位躺平在統治者腳下，人民面對國家機器打壓，也只剩下無力感。台灣民眾比大陸更無力的是，政府部門比幫派更像幫派。

蔡政府宣稱目前是防疫最後關鍵一役，掌管防疫物資的食藥署也是EUA最後決戰，黑箱多到爆棚。明明EUA是為緊急救人，但台灣卻是讓黨友賺快錢的執照。去年疫苗採購獨厚高端，科學為政客炒股服務；今年快篩堅持邀標處理，官員不在意篩劑靈敏度，心思都花在分配額度。

鬧出爭議的福吉美老闆是高端、空頭業者高登背後是綠營黨鞭相熟的上市公司、進口大陸劣貨的大鑫則透過牙醫醫材業者開設的公關公司拿照。人頭的「不凡」背景，都是綠友友，把關的食藥署長則是牙醫幫要角，阿中縱容食藥署分餅，保送問題產品上市，豈不是白道罩黑道？

台灣看似比大陸民主，人民對違法爭議可以檢舉，或由在野黨踢爆、媒體監督等，但結果和唐山大哥打人差不多，踢爆一個辦一個，零星處理，制度擺爛。習總書記的紀檢和蔡EE 的司法都是政治爪牙，他們只用心剪除異議，坐任朋黨腐化治理體系。

唐山市包庇黑幫，衛福部食藥署護航黑心業者，兩種黑都是漁肉百姓。差別在於：河北省還知點廉恥，掃黑並由異地警方偵辦，多少回應民意；但任憑弊端滿天，食藥署的黑箱仍安穩藏在衙門裡，蔡政府根本不在意官箴掃地。