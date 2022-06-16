SOPA卓越人權報導獎 聯合報深度專題獲獎

亞洲出版業協會（SOPA）今晚公布「2022年度卓越新聞獎」得獎名單，聯合報系《國境擱淺者》系列專題，在亞洲各國媒體作品中脫穎而出，獲得「卓越人權報導獎」中文類榮譽獎。

由新媒體中心數位製作人林奐成等人撰稿製作的《國境擱淺者》，耗費數個月貼身採訪滯留在台無法回家的無國籍孩童、受虐待剝削的遠洋漁工，以及受到疫情影響，無法轉換雇主的菲律賓工廠移工，並製作多媒體網頁，揭露台灣不為人知的角落裡，人權遭到漠視的群體，盼望喚起社會關注。完整報導連結：https://reurl.cc/LmNaN4。

亞洲出版業協會「卓越新聞獎」創立於1999年，有「亞洲普立茲獎」之稱，被公認為亞太地區最具影響力的新聞獎項，旨在表彰傳統媒體以及新媒體中的優秀作品。

《國境擱淺者》系列專題第一部，關注台灣超過700名「無國籍寶寶」的漫長回家路。原本，印尼等國政府會定期帶著他們搭機回國落地歸根，但是2020年起新冠疫情席捲全球，各國築起邊境防疫高牆、班機銳減，阻斷了這些寶寶的回家路，使他們只能繼續待在台灣，在孤兒院和寄養家庭之間漂流。

系列報導第二部，則聚焦在桃園與高雄的移工庇護所，這裡收容從台灣遠洋漁船逃出的漁工，他遭到言語辱罵和毆打，目睹同僚死在船上，至今創傷無法平復，成為擱淺在岸上的移工；收容所另一群人，則是在疫情中失業，因台灣政府禁令而無法轉換新工作的菲律賓廠工，故鄉家人的生計頓時失去依靠。

《聯合報》紀錄這些擱淺國境之人的生命片段，揭露台灣的「人權缺口」，盼望喚起政府和社會大眾重視，改善他們的人權困境。希望有一天，他們能夠找到永久住下的家，不再擱淺國境之間。