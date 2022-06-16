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屏東+3032例 18日加開3處疫苗速打站

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今在國小校園施打莫德納疫苗第二劑。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今在國小校園施打莫德納疫苗第二劑。圖／屏東縣府提供

屏東縣今新增3032例本土確診個案，疫情延燒，Omicron傳染力強，屏東縣府在18日（周六）加開3處速打站，屏東火車站、高榮屏東分院（急診後方長廊）、東港輔英醫院2樓，1到4劑，隨到隨打，鼓勵未施打疫苗或完整接種的民眾可多加利用。

縣府衛生局表示，本次加開3處速打站，屏東火車站、高榮屏東分院都是開放6歲以上莫德納疫苗，時間為周六上午8點半至11點半，均可施打500人；輔英醫院2樓開放12歲以上BNT疫苗，時間為上午9點至11點，可施打250人，各合約院所、衛生所也有其他施打時段，請上衛生局官網查詢。

衛生局指出，65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下而且病情穩定者，在第三劑施打後滿5個月即可施打第四劑COVID疫苗，考量長照機構住民是確診後的重症死亡高風險群，疫苗接種就相對重要。

屏縣府守護機構內住民及身障者的健康，15日起陸續安排醫療團隊進入機構施打第四劑，以提升住民防護力，衛生局也要求醫療院所針對機構住民確診一定要積極投予抗病毒藥物，降低確診後中重症及死亡率，目前屏縣機構投藥率達九成。 

衛生局統計，6月16日確診3032人快篩陽判確診，占確診量89.7%。其中醫院研判952例占35%，基層診所研判1769例65%。

截至6月16日，屏縣居家隔離現管人數4227，解除隔離1972人，居家照護累計7萬4387人，解除6萬1053人，現管1萬3334人。

屏東縣府18日（周六）加開3處速打站，屏東火車站、高榮屏東分院（急診後方長廊）、東港輔英醫院2樓，1到4劑，隨到隨打，鼓勵未施打疫苗或完整接種的民眾可多加利用。圖／屏東縣府提供
屏東縣府18日（周六）加開3處速打站，屏東火車站、高榮屏東分院（急診後方長廊）、東港輔英醫院2樓，1到4劑，隨到隨打，鼓勵未施打疫苗或完整接種的民眾可多加利用。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今在國小校園施打莫德納疫苗第二劑。圖／屏東縣府提供
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新冠肺炎 COVID-19

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