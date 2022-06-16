救國團化身捍衛戰士，300項夏令營正向抗疫

「這個暑假，該讓孩子去哪兒才能玩得安心又開心?」這是國內將朝後疫情時代過新常態生活下，上班族家長的共同憂心，難道孩子只能關在家裡盯著電視電腦，哪兒也不能去也不敢去?眼看暑假就要到了，雙薪家庭的父母一直處在家庭照顧與繁忙工作之間來回拉鋸中。救國團聽到家長的心聲、更了解家長的需求，今年暑假將開辦300項實體夏令營活動，在安全防疫的前提下，要讓孩子開心過暑假，也讓家長安心上班去。

圖／救國團 提供

救國團葛永光主任於6月16日暑期活動記者會中表示，現階段政府防疫措施已逐步解封，7月可望朝新常態生活發展，救國團除遵循政府各項防疫規範外，更化身「捍衛戰士」推動暑期「營隊安全防疫」活動指引，各縣市救國團、學習中心、活動中心及受託營運的運動中心做好相關安全防疫準備，在活動規劃上，除了熱門的登山健行、戰鬥冒險、運動健身、才藝學習類別的救國團經典營隊外，更以素養導向戶外活動課程設計，推出「向山、向海學習」營隊，希望幫助孩子利用假期一起學習體驗、探索成長，盡情在戶外活動中體現價值、增進群己關係。

圖／救國團 提供

「本團暑期營隊已進行梯次人數減量的容留降載，服務團隊亦盤點活動中的可能風險，備妥相對因應措施，我們把參加學員當作是自己家人、自己孩子般對待。」葛主任說明救國團暑期「營隊安全防疫」活動指引時如此強調，「除了依疫情指揮中心的防疫指引規範外，在活動中落實量額溫、戴口罩、勤洗手、保持社交距離，還特別針對本團的活動場域與設施加強環境清消，營隊人員也必須完成快篩陰性檢測，要給家長和孩子一個安心、省心、放心、舒心及開心的五心級夏令營」。

因應國內疫情的發展及防疫規範，救國團精選300項各型態類別的室內或戶外夏令營有：

■ 捍衛健康的「向山、向海學習」營隊：

各縣市救國團規劃辦理174項、362梯次，可供14,245人參加。活動分有「生態休閒」、「冒險挑戰」、「山野健身」、「科文智能」、「經典復刻」、「島嶼探索」、「知識領導」、「專題認證」、「價值體現」及「觀摩交流」等10大類，適合國小、國中、高中、大專、社會青年、教師及海外青年報名參加。其中多項營隊以素養導向戶外活動課程設計，配合教育部推動戶外登山教育、海域潔淨等向山野、海洋學習的政策，推出系列「向山、向海學習」戶外營隊活動，鼓勵國人走進自然、迎向健康，並在露營活動中結合保銳科技團隊榮獲國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎的「安耐美雙功能打浪電動輔助自行車」，體驗不一樣的騎車樂趣。

1.戶外探索營隊：

(1)青年冒險家山海考驗營。

(2)金山戶外冒險學校。

(3)噶瑪蘭自然探索學校。

(4)澄清湖戶外冒險學校。

(5)日月潭森林冒險學校。

2.登山健行營隊：

(1)王者之路〜北橫健行隊。

(2)王者之路〜中橫健行隊。

(3)王者之路〜南橫健行隊。

(4)新中橫玉山觀峰健行隊。

(5)阿溪縱走森林秘境野營隊。

(6)武陵福壽山合歡群峰輕裝隊。

(7)八通關古道玉山前峰輕裝隊。

3.單車運動營隊：

(1)北海岸自行車追風輕騎營。

(2)墾丁旭海自行車悠活輕騎營。

(3)鐵騎勇士花東自行車活動隊。

(4)金門戰地自行車探索隊。

(5)愛上美麗島鐵騎凸臺灣。

4.鐵道活動營隊：

(1)福爾摩沙鐵道環島活動隊。

(2)鐵道方城市─平溪支線Running Man。

5.山海露營營隊：

(1)金山聽海兒童夏令營。

(2)曾文觀山兒童夏令營。

相關活動報名諮詢可逕洽各縣市救國團或上網「救國團休閒活動」網站查詢，在6月20日前完成報名即享有優惠。

■ 捍衛宇宙的「元宇宙」科技營隊：

在新興科技陪伴影響漸大下，救國團今年暑假規畫辦理「創【元宇宙】 虛擬世界遷徒之路」營隊，活動中由專業講師帶領實際操作，透過ARVR實作運用、利用GGB邏輯設計虛擬世界物件、Blender軟體建構虛擬庭園，建設屬於你的元宇宙。特地邀請產業專家帶來最新未來趨勢分析講座，直接獲得第一手資訊，為你的元宇宙遷徒之路提供最好的專屬導航，只要帶上手機，輕鬆進入元宇宙變得不再困難。

■ 捍衛學習的「翻轉學習多元成長」營隊：

救國團在全國各地有62個終身學習中心，今年暑假規劃117梯次，長達兩個月的翻轉學習多元成長營，以「多元智能、生活素養、自由選擇、體能兼顧 團體溝通」為活動特色，特別規劃學校沒教的課程，以現實生活為基礎構思孩子需要什麼技能來設計課程，除了救國團最火紅的才藝類課程外，更將推動「2030年雙語國家政策」落實於營隊中，加入說唱玩日文、英文藏寶圖、開口說ABC、語文遊戲等語言課程，讓孩子於暑假期間『沉浸式無壓力學習』。

救國團重視孩子的選擇，提供自由選課的方案，讓孩子依照自己的興趣選課、自行規劃喜歡的課程。如：新北市板橋中心，推出『愛上板橋陽光FUN樂成長營』，內容從瘋趣EV3機器人、英文繪本、邏輯智能積木、益智桌遊、快樂體適能，多肉植物…等提供46項課程選項，營隊結束後頒發結業證書，讓孩子的學習留下紀錄。

不放心孩子外宿的家長，救國團也推出555梯次的一至三日兒童主題營隊，供家長更彈性的安排，如；台北敦化科學遊戲大進擊一日營、高雄裕誠中心蟲蟲探險營、宜蘭中心兒童創藝玩美術暑期班及台中力行中心，星際探索天文學家及樂高動力機械實作班，皆是暑期創新營隊，可滿足家長的需求。

秉持公益、教育理念，救國團終身學習中心在62個據點皆辦理公益助學專案，暑假提供620個公益名額，讓青年學子不因貴富皆擁有同等的教育機會。這個暑假，可以帶著孩子一起來救國團翻轉學習，創造多元快樂的成長假期。

62個終身學習中心據點可容納15,000名孩童參與學習，各縣市早鳥優惠已經開跑，歡迎上網查詢相關課程資訊，或逕洽救國團各縣市學習中心。

■ 捍衛免疫力的「森深呼吸」休閒營隊：

救國團12座青年活動中心位於風景區或郊區，人口密度低，是國人放鬆休憩的好場所，疫情期間每天定時消毒，活動中心員工也配合政府施打疫苗並每日體溫監測、定期快篩來確保身體健康，每天以最好的狀態來迎接每一位旅友。

活動中心暑期規劃13項18梯次可供740人參加的戶外營隊，舉凡溪頭中心的竹鹿小博士森林探險營、阿里山中心的山林森友會、日月潭中心的山水好好玩兒童營，還有必須申請才能入山的天祥中心錐麓古道營隊…等，要讓孩子願意放下手機，一同領略大自然的美。不論是在山林間步行活動訓練大肌肉群、在同儕間相處訓練領導能力或是住宿體驗裡的自理能力…，每一樣都是好新鮮好有趣的體驗，更是培養孩子成長的重要養分，讓營隊活動成為整個暑期中最美麗的風景。

疫情期間，國人除了要做好防疫工作外，足夠的日曬、充足的睡眠、均衡的飲食及適量的運動都是可以增進個人免疫力的好方法，這個暑假就來一趟救國團青年活動中心輕旅行吧！活動中心提供營養豐富的餐食、舒適乾淨的休憩好眠，而山林步道更是運動曬太陽的好去處。

■ 捍衛體能的「強身抗疫」場館營隊：

救國團受託營運的16個運動中心在今年暑假除了有單項運動的籃球、羽球、桌球、游泳等運動夏令營外，也有魔術營、DIY創意手作、造型氣球營、科學營、創意桌遊、動力機械營等腦力運動營隊，還特別與飛奇蔬活農場合作推出兩天一夜小野人夜宿營，更有幼兒的體能開發運動項目，「幼兒足球」、「幼兒體適能」、「幼童卡波耶拉」，提供孩子快樂學習、開心成長、暢快運動過一夏。

■ 捍衛正能量的「三橫健行公益圓夢」活動：

暑假7月29日至31日將辦理北橫、中橫、南橫健行公益圓夢三項三日活動，由救團團結合社會資源、籌募經費，邀請下肢殘障青年朋友及其陪同親友參加，在救國團義工陪同下，挑戰人生中不可能的任務。

葛永光主任表示，疫情期間救國團接受政府徵召參與防疫第一線服務，事實上，救國團自成立以來，一直都是配合政府推動青年及社會服務政策的「國家隊」，只要是福國利民的政策和工作，救國團都會配合政府全力推動。今年救國團暑期活動除落實配合現階段防疫規範外，更了解家長最重視孩子的安全，所有活動在交通車輛、餐食住宿、場域設備、人員服務及活動內容等相關安全措施，同樣都會做好事前確認、過程控管作業，秉持救國團活動「安全第一、效果為先」的自我要求，要讓學員開心，更讓家長放心。暑假各項活動報名，歡迎上救國團官網查詢。

救國團暑期營隊影音素材網址：https://reurl.cc/zZEoK6