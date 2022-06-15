賽諾菲追加劑對Omicron效果佳 但18歲以下不能打

法國製藥大廠賽諾菲與英國製藥大廠GSK（葛蘭素史克）合作研發的新冠肺炎「次世代追加劑」第3期臨床試驗表現良好。根據試驗結果，混打賽諾菲追加劑對Omicron BA.1變異株能誘發最高40倍的中和抗體，效果良好。但試驗中都是18歲以上的受試者，等於未成年目前不能施打。是否會再研發給18歲以下的疫苗？目前賽諾菲仍無確切規劃。

賽諾菲此次公布的次世代追加劑候選疫苗，針對Omicron BA.1、BA.2變異株的試驗中，比第一代疫苗所產生的中和抗體濃度增加了1倍。同時，基礎1、2劑都施打BNT、莫德納等mRNA疫苗，追加劑施打賽諾菲-GSK次世代疫苗，中和抗體濃度對原始武漢株增加15倍，對Beta株增加30倍，對Omicron BA.1變異株更增加了40倍。

賽諾非公開的試驗資料顯示，基礎劑都是BNT的情況下，施打不同廠牌追加劑的中和抗體濃度表現，施打賽諾菲-GSK次世代疫苗為76.1%、BNT為63.2%、賽諾菲-GSK第一代追加劑則為55.3%。

賽諾菲預計在近幾周提交申請台灣EUA，目前正彙整相關資料。賽諾菲準備的資料當中，主要是針對18歲以上的成人試驗結果，其中包含了慢性疾病患者，因此並沒有針對18歲以下的試驗資料。至於未來是否會往小朋友疫苗進行研發？賽諾菲表示已有進行相關的規劃與討論，但尚未有確切定論。

賽諾菲也表示，全球多國已邁入第二追加劑，英國更朝第5劑來規劃，因此賽諾菲未來方向仍是研發追加劑為主；但目前以通過台灣的法規審查、EUA審查為目標，希望最慢在今年底能有結果。